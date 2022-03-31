Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında savcıdan talep: Yargılama dursun, dosya Suudi Arabistan'a devredilsin

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Riyad bağlantılı ajanlar tarafından 2 Ekim 2018'de öldürülmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini de talep etti. Mahkeme, yargılamanın Suudi Arabistan'a devrinin sağlanması konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına karar verdi.



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 26 firari sanığın CMK'dan atanan avukatları ile şikâyetçi Hatice Cengiz avukatı Ali Ceylan ile birlikte katıldı. Talebi sorulan şikâyetçi Hatice Cengiz ve avukatı, eksiklerin giderilmesini talep etti.



Duruşmada, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili bir soruşturma veya kovuşturma olup olmadığı, olması halinde sanıkların mükerrer cezalandırılmalarını engellemek amacıyla kesinleşmiş karar örneğinin onaylı suretinin gönderilmesi hususlarında Suudi Arabistan yetkili adli makamlarına yazılan istinabe evrakına cevap geldiği tutanağa geçti.

"İnceleyip beyanda bulunacağız"



Hatice Cengiz'in avukatı Ali Ceylan, "Suudi Arabistan'dan gelen yazı cevabının inceleyip beyanda bulunacağız" dedi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı yargılamanın devrini ve kırmızı bültenin kaldırılmasını istemiş



Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 26 sanık hakkında dava açılmışsa da Suudi Arabistan Başsavcılığı tarafından gönderilen 13 Mart 2022 tarihli yazıda, yargılamanın Suudi Arabistan Krallığına devredilmesi, sanıklar hakkında çıkartılan kırmızı bülten kararlarının kaldırılmasının talep edildiğini belirtti.

Savcı: Dosyanın sürüncemede kalması gerekçesiyle durma kararı verilsin



Savcı, "davanın devri durumunda davadaki iddialar hakkında değerlendirme yapılacağı belirtildiğinden ve sanıkların yabancı ülke vatandaşı olmaları, haklarında çıkartılan yakalama emirleri ve kırmızı bülten kararlarının infaz edilemediği gerekçesiyle ifadelerinin alınamadığı, bu haliyle dosyanın sürüncemede kaldığı gerekçeleriyle 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca dosya hakkında durma kararı verilerek aynı yasanın 24/2 maddesi uyarınca yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin sağlanması ve gerekli usuli işlemlerin yapılmasını" talep etti.

Adalet Bakanlığı'na görüş sorulacak

Mahkeme heyeti, 6706 sayılı yasa uyarınca kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri hususunda görüş bildirilmesi için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına hükmetti. Sanıklar hakkındaki yakalama emirlerininn ve kırmızı bülten kararlarının aynen devamına ve adli sicil ve nüfus kayıtlarının temini için Interpol Daire Başkanlığı'na yazılan yazının cevabının da beklenmesine karar verildi. Duruşma 7 Nisan'a ertelendi.

Hatice Cengiz: Anlamaya çalışıyoruz



Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine Hatice Cengiz'in avukatı Ali Ceylan, "Henüz Suudi Arabistan'dan gelen cevabı biz de görmediğimiz için bir şey söyleyemiyorum. Ama savcılık durma kararı talep etti, devrini talep etti. Bakacağız bir şey demek zor" dedi. Hatice Cengiz ise "Biz de tam anlayamadık, anlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. (DHA)