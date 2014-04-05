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Cem Yılmaz: Selfie değil, kendikem olsun

Cem Yılmaz, Pek Yakında filminin oyuncu kadrosuyla selfie pozu verdi. Altına birde not düşen Yılmaz 'Selfie: Kendikem' yazarak TDK'ya öneride bulundu

05 Nisan 2014 13:40

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Selfie-Kendikem" notunu düştü...

Selfie pozu modasına komedyen Cem Yılmaz da uydu. 1 Mayıs ’ta yeni filmi “Pek Yakında”nın çekimlerine başlayacak olan Cem Yılmaz, ekip arkadaşlarıyla ofisinde bir araya geldi.

Yılmaz, aralarında Zafer Alöz’ün de bulunduğu arkadaşlarıyla çalışırken, selfie pozu verip fotoğraf çekti. Sanatçı, “selfie”ye Türkçe karşılık arayan Türk Dil Kurumu’na da (TDK) bu pozla selam göndermeden edemedi. Yılmaz, bu pozu, altına “Selfie-Kendikem” yazıp Twitter ’da paylaştı. Bu paylaşım, “selfie”ye Yılmaz’dan Türkçe karşılık önerisi olarak yorumlandı.

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