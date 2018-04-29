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Spor

Celtic'ten peş peşe 7. şampiyonluk

İSTANBUL / DHA İskoçya Premier Ligi'nin 35'inci hafta derbisinde Glasgow Rangers'ı 5-0 mağlup eden Celtic, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

29 Nisan 2018 19:38

İSTANBUL / DHA

İskoçya Premier Ligi\'nin 35\'inci hafta derbisinde Glasgow Rangers\'ı 5-0 mağlup eden Celtic, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
İskoçya Premier Lig şampiyonluk grubunun ikinci haftasında Celtic Park\'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, Odsonne Edouard\'ın 14 ve 41, James Forrest\'ın 45, Tommy Rogic\'in 47 ve Callum McGregor\'un 53\'üncü dakikada attığı gollerle kazandı.
Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Aberdeen ile arasındaki farkı 10 puana çıkaran Celtic, peş peşe 7\'nci, tarihindeki ise 49\'uncu şampiyonluğuna ulaştı.

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