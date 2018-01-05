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Spor

Celta Vigo ile Barcelona yenişemedi

Celta Vigo - Barcelona: 1-1 Emre Mor 67'nci dakikada oyuna dahil oldu İSTANBUL, (DHA) İspanya Kral Kupası Son 16 Turu ilk maçında Celta Vigo ile Barcelona 1-1 berabere kaldı

05 Ocak 2018 01:56

Celta Vigo - Barcelona: 1-1

Emre Mor 67\'nci dakikada oyuna dahil oldu

İSTANBUL, (DHA)

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu ilk maçında Celta Vigo ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.
Balaidos Stadyumu\'nda oynanan müsabakada perdeyi açan isim 15\'inci dakikada Jose Arnaiz oldu. Genç oyuncu, Barcelona\'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 31\'inci dakikada Pione Sisto, attığı gol ile skora eşitlik getirdi. İlk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da girdiği gol fırsatlarını değerlendiremezken, mücadele de 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.
Milli oyuncu Emre Mor, 67\'nci dakikada Pione Sisto\'nun yerine oyuna dahil olurken, etkili bir oyun sergiledi ve birçok gol fırsatı yarattı.
İki ekip arasındaki 2\'nci ayak maçı, 11 Ocak Perşembe günü saat 23.30\'da Nou Camp\'ta oynanacak.

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