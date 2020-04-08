Habertürk TV’de canlı yayınlanan Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek Özel programında Prof. Dr. Celal Şengör, uyuyakaldı.

Habertürk TV’de canlı yayınlanan Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek Özel programında dikkat çeken anlar yaşandı. Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında uyuyakaldı.

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Şengör'ün gözlerinin kapanması üzerine Fatih Altaylı araya girerek "İlber Abi bir nokta koysan, Celal uyuyacak şimdi" ifadelerini kullandı. İlber Ortaylı'nın "Evet, ben keseyim isterseniz çünkü çok uzadı" yanıtının ardından Celal Şengör, "Hocam siz konuşun ben sizi ilgiyle dinliyorum" dedi.

Programın konukları Şengör ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, salgınların tarihini konuştu.