Çekya Cumhurbaşkanı Zeman'dan transfobik ifadeler

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Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Macaristan'ın Avrupa Birliği'nde tartışma yaratan LGBTİ+ karşıtı yeni yasasını değerlendirirken "transseksüelleri iğrenç bulduğunu" söyledi.

Macaristan'ın okullarda LGBTİ+'larla ilgili eğitim verilmesini engelleyen yasasını CNN Prima'ya değerlendiren Zeman, herhangi bir AB ülkesinin iç işlerine müdahale etmenin "büyük bir hata olacağını" ifade etti ve "Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a katılmamak için hiç bir neden görmüyorum" dedi.

Zeman söyleşinin devamında, "Geyleri, lezbiyenleri falan anlayabiliyorum. Fakat neyi hiç anlamıyorum biliyor musunuz? Bu transseksüelleri" dedi.

Çekya Cumhurbaşkanı, "Transseksüelleri tabiatım gereğiyle iğrenç buluyorum" diye konuştu.