Çekya Başbakanı'nın sürpriz yenilgisinin ardından Cumhurbaşkanı Zeman hastaneye kaldırıldı

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Çekya Başbakanı Andrej Babiš genel seçimlerde sürpriz bir yenilgi aldıktan sonra en büyük destekçisi Miloš Zeman da hastaneye kaldırıldı. Zeman'ın durumunun ciddi olduğu konuşuluyor.

Babiš'in popülüst Memnu Olmayan Vatandaşlar İçin Hareket partisi bu hafta sonu yapılan seçimleri sürpriz bir şekilde ikinci sırada bitirdi. Sandıktan birinci parti çıkan Spolu geçmişte Babiš ile koalisyon yapmayacağına dair söz vermişti.

Babiš ve Zeman, pazar günü sonuçları görüşmek için bir araya geldikten dakikalar sonra Cumhurbaşkanı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Prag'ın merkezi askeri hastanesinin başındaki Miroslav Zavoral, Zeman'ın kronik bir hastalığa bağlı sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve şu anda yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Sigara kullandığı bilinen Zeman'ın bilinçsiz bir şekilde tekerlekli sandalye ile hastaneye sokulurken korumasının Cumhurbaşkanı'nın kafasını dik tutmaya çalıştığı fotoğraflar Çekya basınında yer aldı.

Tekerlekli sandalye kullanan 77 yaşındaki Zeman'ın nöropati ve tip 2 diyabet hastası olduğun bulunuyor. Çek liderin sağlık durumu sıkça ülkede gündem oluyordu.