Cecilin akıbeti bütün dünyayı üzdü

Zimbabve'nin ünlü esmer yeleli aslanı Cecil'in yabani hayvan avcısı Amerikalı diş hekimi tarafından öldürülmesi bütün dünyada infial uyandırdı. Cecil'i yıllardır izleyen Oxford Üniversitesi uzmanları 780 bin Euro bağış topladılar. Wildcru araştırma enstitüsünün başkanı David Macdonald bağışın Hwange milli parkındaki aslanların korunmasında kullanılacağını açıkladı.

Macdonald Cecil'in öldürülmesinin bütün dünyada uyandırdığı üzüntünün tek bir aslanın trajik sonuyla ilgili olmayıp, insanlığın vahşi hayvan türlerinin himayesine ne kadar önem verdiğini yansıttığını belirterek bağışta bulunanlara teşekkür etti. Cecil'in milli park dışında tuzağa düşürülerek vurulmasına tepki gösteren Harare hükümeti ABD'nden aslan katilinin iade edilmesini istedi. Cecil 13 yaşındaydı.

Havayolu şirketlerinden tepki

Amerikan havayolu şirketleri Delta ve American'dan sonra United Continental ve Air Canada da büyük yabani hayvanların av hatırasını uçaklara almayacaklarını duyurdu. Özel posta servisi UPS'in ise bu uygulamaya katılmayacağı öğrenildi. Şirket aksi takdirde farklı kolilerin taşınmasının tartışmalara yol açabileceğini ve bunun da kamuoyunun duyarlılık derecesine göre değişebileceğini bildirdi. UPS aynı zamanda postayla gönderilmesi yasaklanmış hiçbir paketin kabul edilmeyeceğine de basın açıklamasında yer verdi.

ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan Sabrina Corgatelli adlı kadının Afrika'daki vahşi hayvan avında öldürdüğü zürafanın resmini internette yayınlaması tepkiye yol açtı. Corgatelli'ye internet üzerinden kınama ve hakaret mesajları yağdı. Silah taşımanın yasaklanmasına da karşı çıkan Corgatelli NBC Televizyonu'na yaptığı açıklamada, ‘Bizleri vicdansız sanmayın. Vahşi hayvan avlıyorsak, bu onlara saygı duymadığımız anlamına gelmez' dedi. Sabrina Corgatelli sözlerini, ‘Zürafa tehlikeli hayvandır, her an insanı yaralayabilir' şeklinde sürdürdükten sonra İncil'in ‘Yaşayan her varlık sana gıda olsun' mealindeki satırlarını zikretti.