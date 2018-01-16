Çaylak Markkanen NBA tarihine geçti

Miami Heat'i 119-111 yenen Chicago Bulls'un çaylak forveti Lauri Markkanen, lig tarihinde 100 üç sayı isabetine en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

Chicago Bulls, ağırladığı Miami Heat'i 119-111 yenerek rakibinin 7 karşılaşmalık galibiyet serisine son verdi.

Ligdeki ilk sezonunu yaşayan Bulls'un 20 yaşındaki Fin oyuncusu Lauri Markkanen, 41 maçta 101 üç sayılık basket atarak NBA tarihinde 100 üç sayı isabetine en hızlı ulaşan oyuncu rekorunu kırdı. Rekorun önceki sahibi, 44 karşılaşmada bunu başaran Damian Lillard'dı.

Bulls'ta Markkanen 17 sayı, 9 ribaunt, Justin Holiday 25 sayı, Zach LaVine ve Nikola Mirotic 18'er sayıyla oynadı.

Heat'te Goran Dragic 22 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Kelly Olynyk 21 sayı, 8 asist ve Wayne Ellington'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.