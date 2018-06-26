T24 LogoT24 Logo
Spor

Çaykur Rizespor'un hedefi Armando Sadiku

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)  Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor transferde gözünü Arnavut santrafor Armando Sadiku'ya dikti

26 Haziran 2018 18:20

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) 

Spor Toto Süper Lig\'in yeni ekibi Çaykur Rizespor transferde gözünü Arnavut santrafor Armando Sadiku\'ya dikti.
Çaykur Rizespor, forvet hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken nokta atışı takviyelerle takımı alternatifli bir kadroya dönüştürmek istiyor. Karadeniz ekibi, sezonu Levante\'de tamamlayan Arnavut forvet Sadiku renklerine bağlamayı planlıyor. La Liga ekibiyle 2020\'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki santrafor, geçen sezon çıktığı 31 resmi maçta 7 gol atma başarısı gösterdi. Rizespor, satın alma opsiyonuyla Sadiku\'yu renklerine bağlamak için temasa geçti. Futbolcu ve kulübü ile görüşmelerin olumlu geçtiği ve önümüzdeki günlerde bu transferin netleşeceği öğrenildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERRİZE DHA  Spor Toto Süper LigRizesporArnavutArmando SadikuKaradenizLevanteSadikuLa LigaFutbolcu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24