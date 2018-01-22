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Spor

Çaykur Rizespor'da 3 puan sevinci

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Manisa deplasmanında alınan 3 puanın gelecek için çok önemli olduğunu söyledi

22 Ocak 2018 20:41

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Manisa deplasmanında alınan 3 puanın gelecek için çok önemli olduğunu söyledi. 
Çaykur Rizespor Kulüp Basın Sözcüsü Hasan Yavuz, devre arasında iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek ikinci yarıya hazır hazır olduklarını gösterdiklerini belirtti. Bakır, \"Manisa deplasmanında golleri geç bulmuş olsak da sahadan 3 puan ile ayrılarak hem ilk yarıda oynadığımız karşılaşmalar ile birlikte galibiyet serisini sürdürdük hem de camia olarak moralli bir başlangıç yapmış olduk. Şuan zirvedeki takımlarla aramızdaki puan farkını da 1\'e indirdik. İnanıyorum ki taraftarımızın desteği ile önümüzdeki haftalarda daha güzel günler bize bekliyor. Hedeflediğimiz Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyoruz\" dedi.
\"BİR TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ\"
Bakır, Çaykur Rizespor\'un çok kaliteli bir oyuncu topluluğuna sahip olduğunu belirterek alternatifli bir kadro oluşturmak adına teknik direktör İbrahim Üzülmez\'in direktifleri doğrultusunda takıma bir oyuncu daha katabileceklerini söyledi.

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