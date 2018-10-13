T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çavuşoğlu'nun Londra ziyareti başladı

İstanbul, 13 Ekim (DHA) - Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile ikili görüşmelerde bulunmak ve düşünce kuruluşu Chatham House’un "Değişen Dünya Düzeninde Avrupa" konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yapmak üzere Birleşik Krallık’a giden

13 Ekim 2018 18:21

İstanbul, 13 Ekim (DHA) - Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile ikili görüşmelerde bulunmak ve düşünce kuruluşu Chatham House’un \"Değişen Dünya Düzeninde Avrupa\" konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yapmak üzere Birleşik Krallık’a giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Londra’daki RAF Brize Norton Askeri Havalimanına indi.
Çavuşoğlu’nun Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı’yla siyasi ve ekonomik ilişkiler, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliği gibi ikili konuların yanısıra, başta Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler, AB’yle ilgili konular ve Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılış süreci hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Görüntü Dökümü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun Londra\'ya inişi
- Chatham House\'da gerçekleştirilen toplantıdan görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekim DHABirleşik Krallık Dışişleri Bakanı Jeremy HuntChatham HouseunDünya Düzeninde Avrupa"Birleşik KrallıkaDışişleri BakanıLondradaki RAF Brize Norton Askeri HavalimanınaBirleşik Krallık Dışişleri Bakanıyla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24