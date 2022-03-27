Çavuşoğlu: Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Doha'da yaptığı konuşmada Rus oligarkların Türkiye'ye gelebileceğini, ancak oligarkların yapacağı işlerin uluslararası hukuka aykırı olmaması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda yaptığı konuşmada Rus oligarkların Türkiye'deki olası faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu kendisine yöneltilen "Batı'nın yaptırım uyguladığı Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir mi?" sorusuna "Prensip olarak ülkemizde yasal olan tüm aktivitelere izin veriyoruz. Yasal olmayan faaliyetlere de müsaade etmiyoruz. Bu sorunun yanıtı bu kadar net ve basit" şeklinde yanıt verdi.

Rus oligarkların da Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Eğer herhangi bir Rus vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmek isterse elbette yapabilir. Ruslar şu anda turist olarak sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye gelebiliyor. Rus oligarkların Türkiye'de yapacağı işlerin uluslararası hukuka bir aykırılığı söz konusu değilse bunu değerlendiririz ancak aksi bir durum ise bu başka bir meseledir" diye konuştu.

Abramoviç'in iki yatı Türkiye'de

Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait iki süper yatın Türkiye kara sularına demir atması Türkiye'de yatırım yapacağı iddialarını gündeme getirmişti. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantısı olduğu iddia edilen Rus oligarkın Türkiye'ye yatırım yapacağını öne sürmüştü. İddialara göre Abramoviç, Türkiye'de hem varlık satın almayı hem de iş ve yatırım yapmayı planlıyor.

Avrupa Birliği, Abramoviç'i çok sayıda süper zengin Rus'la birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaptırım listesine ekleme kararı almıştı. Yaptırım kararı uyarınca süper zenginlerin Avrupa'daki mal varlıkları dondurulurken AB ülkelerine girişleri de yasaklanmıştı. Yaptırım kararları Putin yönetimine destek veren süper zenginleri kapsıyor.

Türkiye ise ilkesel olarak yaptırımlara karşı olduğunu açıklamıştı.

İngiltere'nin Premier Ligi'nde yer alan futbol kulübü Chelsea'nın da sahibi olan Abramoviç'in 7 milyar 200 milyon dolar servete sahip olduğu tahmin ediliyor. Abromoviç, İngiltere tarafından da yaptırım listesine alınmadan önce Chelsea'yı satacağını açıklamıştı.

Reuters,AFP/BÖ,EC

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