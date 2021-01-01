Cavani, ırkçı paylaşımı sebebiyle 3 maç ceza aldı

Manchester United'ın Uruguaylı futbolcusu Edinson Cavani Instagram üzerinden yaptığı paylaşım sebebiyle 3 maçlık ceza aldı. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından verilen ceza sonrası Cavani, Lig Kupası'nda oynanacak Manchester City derbisinde forma giyemeyecek.

Sosyal medya hesabından İspanyolca olarak ırkçı bir paylaşımda bulunan 33 yaşındaki golcü, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 3 maç ceza ve 100 bin sterlin para cezası aldı. Cavani, yaptığı paylaşımı kısa sürede silip ırkçılığa karşı olduğunu belirten sözlerle özür dilese de futbolcunun bu özrü ceza almasına engel olamadı.

Cavani'nin ceza almasına sebebiyet veren paylaşımı:

3 maç ceza alan Edinson Cavani, Premier Lig'de Aston Villa, Lig Kupası'nda Manchester City, ve FA Cup'ta Watford, maçlarında Manchester United forması giyemeyecek.