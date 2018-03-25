T24 LogoT24 Logo
Spor

Çatalcaspor - Erbaaspor: 0 - 2

Ata SELÇUK - İSTANBUL / DHA STAT: Ziya Altınoğlu Stadı  HAKEMLER: Levent Balcı, Koray Can Karadedeli, Ercan Akbaş ÇATALCASPOR: Mustafa Hoşoğlu (x), Eyüpcan Delibalta (xx), Selçuk Çalışır (x), Sadık Arda Yılmaztürk (x), İsmail Sarı (x), Emre Turgut (x), A

25 Mart 2018 19:59

Ata SELÇUK - İSTANBUL / DHA

STAT: Ziya Altınoğlu Stadı 
HAKEMLER: Levent Balcı, Koray Can Karadedeli, Ercan Akbaş
ÇATALCASPOR: Mustafa Hoşoğlu (x), Eyüpcan Delibalta (xx), Selçuk Çalışır (x), Sadık Arda Yılmaztürk (x), İsmail Sarı (x), Emre Turgut (x), Arif Güner (x), Sertaç Gökaltın (x), Mehmet Kahvecioğlu (x) (Dk 82 Recep Akkemik (?), Deniz Bağlan (x) (Dk 64 Barış Kazer (x), Veysel Kılıç (x)
ERBAASPOR: Alptekin Teytey (xxx), Taner Kahriman (xx), Mahmuthan Samet Acar (xx), Onur Akdeniz (xx), Emirhan Atilla (xxx), Ömer Demircan (xx) (Dk 85 Sertaç Eren(?), Berk Kal (xx), Serkan Doğan (x)(Dk 22 Eşref Koçak (xx), Mustafa Şeker (xx), Murat Hacıoğlu (xx) (Dk 78 Furkan Çarkçı (x), Murat Kara (xx)
SARI KART: Eşref Koçak, Ömer Demircan (Erbaaspor), Mehmet Kahvecioğlu, Emre Turgut (Çatalcaspor)
GOLLER: Dk 45 Emirhan Atilla, Dk 83 Eşref Koçak (Erbaaspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup 28\'inci hafta mücadelesinde Erbaaspor, deplasmanda Çatalcaspor\'u 2 - 0 mağlup etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ata SELÇUKDHA STAT Ziya Altınoğlu Stadı  HAKEMLER Levent Balcı Koray Can Karadedeli Ercan Akbaş ÇATALCASPOR Mustafa HoşoğluEyüpcan DelibaltaSelçukSadık Arda YılmaztürkSarıEmre TurgutArif GünerSertaç GökaltınMehmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24