"Ülkeler Türkiye’nin yaklaşımını benimserse küresel sıcaklık 3-4 dereceyi aşar"

Climate Action Tracker (CAT), Türkiye’nin iklim eylem profilini güncelleyerek, “Türkiye’nin taahhüdü ısınmayı 2 derecenin altında tutma doğrultusundaki “adil” bir yaklaşımla uyumlu değil. Bu, diğer ülkelerin çoğunun Türkiye’nin yaklaşımını takip etmesi durumunda küresel sıcaklığın 3-4 dereceyi aşabileceği anlamına geliyor” dedi.

İklim Haber'in aktardığına göre, CAT, Türkiye’nin hâlâ onaylanmamış Paris Anlaşması kapsamındaki hedeflerini (INDC) “Kritik Derecede Yetersiz” olarak değerlendirirerek “Türkiye’nin INDC’si o kadar zayıf ki, Covid-19 etkisi göz önünde bulundurulsa bile, seragazı emisyonlarının mevcut seviyelere kıyasla iki katına çıkmasına olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Ülke profilinde, Enerji Verimliliği Eylem Planı ve yenilenebilir enerji ihaleleri dışında, Türkiye’nin iklim eylemi uygulamasında çok az ilerleme kaydettiği ve Paris Anlaşması’nı onaylamayan tek G20 ülkesi olmaya devam ettiği aktarıldı.

''Protestolara rağmen Türkiye, ilk nükleer enerji inşaatını başlattı''

Çalışmada, Türkiye’nin enerji tercihlerine dair şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye, yenilenebilir enerji ücretleri şu an en düşük seviyesinde olsa bile fosil yakıtlara bağımlı olmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019 yılında yerli linyiti teşvik eden kömür madeni ihalelerini açıkladı ve aynı yıl, gecikmeli olarak 1.3 GW Hunutlu Termik Santralı’nın inşaatına başladı. Bu gelişmeler, Türkiye’nin 2030 itibarıyla elektrikte kömür kullanımını sıfıra yakın bir oranda azaltma ihtiyacı ile tezat. Aynı zamanda, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı 2019 yılında rekor bir seviyeye ulaştı ve yaşanması beklenen deprem risklerine karşı hem ulusal hem uluslararası düzeydeki protestolara rağmen Türkiye, ilk nükleer enerji inşaatını başlattı.”