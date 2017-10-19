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Spor

Casillas'ın rekoru kırıldı

Benfica'nın 18 yaşındaki kalecisi Mile Silvar Casillas’ın unvanını elinden aldı

19 Ekim 2017 16:20

Portekiz ekibi Benfica’nın 18 yaşındaki Belçikalı file bekçisi Mile Svilar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen en genç kaleci unvanını aldı.

Svilar 18 yıl, 52 günlükken Manchester United karşısında sahaya çıkarak söz konusu rekoru eline geçirdi.

Genç kaleci, Real Madrid’de oynadığı dönemde 1999’da 18 yıl, 117 günlükken Olympiacos’a karşı forma giyen İspanyol Kaleci Iker Casillas’ın rekorunu kırdı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Portekiz'de oynanan karşılaşmadan Manchester United, Marcus Rashford'un 64'üncü dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

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