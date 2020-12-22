Casillas'a Real Madrid'te yeni görev

Real Madrid kalesini 25 yıl koruyan efsanevi kaleci Iker Casillas, İspanyol devine bu kez idari bir görevle geri dönüş yaptı.

Madrid ekibinin efsanesi Iker Casillas, Real Madrid Vakfı'nın CEO vekili olarak atandı.

Kulübün değerlerini temsil eden Iker Casillas, Real Madrid tarafından kulüp tarihinin en iyi kalecisi olarak tanımlanırken 25 yıl formasını giydiği kulüpte sayısız başarılara imza atarken kariyerinin son dönemini Porto'da geçirmişti.

167 kez de İspanya Milli Takımı forması giyen Casillas, burada 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası zaferi yaşamıştı.