Carmina Buruna yeniden sahnede ve sansürsüz

İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin(İZDOB) 2 Mayıs’ta teknik nedenlerle ertelediğini belirttiği ‘Carmina Burana’ önceki akşam sahnelendi. Eserde iddia edildiği gibi sansür uygulanmadı.

Carl Orff’un Carmina Burana eserinin 2 Mayıs’ta İzmir temsilinin ertelenmesi geçtiğimiz haftalarda tartışma konusu olmuştu. İzmir Devlet Opera ve Balesi(İZDOB) teknik nedenlerle ertelediğini belirttiği ‘Carmina Burana’ sahne kantatının Fazıl Say’ın ‘Kültür Bakanlığı, Şarap ve Seks’ başlıklı yazısı sonrası sansürlendiği iddia edilmişti. Ancak İZDOB önceki akşamki erteleme temsilinde seyirci karşısına sansürsüz çıktı.

Banu Şen'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, partisyonlarda kesilme, sahne ve bölümlerde değişiklik olmadığı görüldü. Elhamra Sahnesi’ndeki temsile İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

İZDOB, 2 Mayıs’ta sahnelenecek olan Carl Orff’un Carmina Burana operasını 18 Mayıs’a ertelediğini duyurduğunda, gelen tepkiler üzerine, internet sitesinden şu duyuruyu yaptı:

“2 Mayıs’ta A. Adnan Saygun’da yapılması planlanan ‘Carmina Burana’ Sahne Kantatı teknik nedenlerden dolayı 18 Mayıs’a Elhamra Sahnesi’nde yapılmak üzere ertelenmiştir.” Temsilin önce kaldırıldığı, tepkiler üzerine ise 18 Mayıs’a bazı bölümlerin çıkarılarak ertelendiğinin duyurulduğu iddia edilirken, İZDOB İl Koordinatörü Kerim Ünsal’ın da aynı tarihlerde bu nedenle istifa ettiği öne sürüldü. Yine aynı tarihlerde izne ayrılan İZDOB Müdürü Hürkan Ayvazoğlu ise istifanın Carmina Burana ile ilgisi olmadığını söyledi. Ayvazoğlu’na vekalet eden baş rejisör Haldun Özerten de ertelemenin tamamen teknik nedenlerden olduğunu, eserin değişiklik yapılmadan sahneleneceğini kaydetti.



Antalya Senfoni Orkestrası Fazıl Say’ın ‘Nâzım Oratoryosu’nu sahneleyecekti. Ancak gerekçe gösterilmeden eser programdan çıkarıldı. Say da Cumhuriyet’teki köşesinde Nâzım Oratoryosu yerine 'Carmina Burana' eserinin koyulduğunu, eserin içeriğinin seks ve şehvet olduğunu yazdı. Yazının ertesi günü 'Carmina Burana' önce İzmir’de programdan çıkarıldı. Sonra teknik nedenlerle 18 Mayıs’ta sahneleneceği duyuruldu.

Seyirci memnun

İZDOB Müdürlüğü’ne vekalet eden Haldun Özerten ise temsil sonrası, “Sorunsuz bitirdik temsili. Aslında hiç gerek yoktu bu tartışmalara. Çalışmalarımıza devem ediyoruz. Seyirci de gayet memnun ayrıldı” diye konuştu.



Varas yönetti



Uzun yıllardır İzmir’de sahnelenen Carmina Burana Sahne Kantatı’nı İspanyol şef Tulio Gagliardo Varas yönetti. Koro şefliğini Ali Hoca, Çocuk Korosu Yönetmenliğini Şahin Erkılıç üstlendi. Eserde soprano soloyu Evren Işık, tenor soloyu Serkan Taylan, bariton soloyu ise Nejad Beğde seslendirdi. Eserin ilk bölümünde doğa ve aşk, ikinci bölümünde içki ve eğlence, üçüncü bölümünde de sevgi teması işleniyor. Çocuk korosuna ait bölümler de bulunuyor.