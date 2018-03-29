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Spor

Carlos Tevez, hapishanede sakatlandı!

Arjantinli futbolcu 16 yıl hapis cezası alan kardeşini ziyarete gitmişti

29 Mart 2018 15:17

Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors’ta forma giyen Arjantinli yıldız golcü Carlos Tevez, ziyaret amaçlı gittiği hapishanede sakatlandı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Avrupa’da Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi kulüplerde forma giymiş olan golcü futbolcu Carlos Tevez, bu kez de yeşil saha dışında sakatlandı. Başarılı futbolcu, silahlı soygun suçundan 16 yıl hapse çarptırılan kardeşini ziyaret etmek için gittiği cezaevinde mahkumlarla maç yaptı. Tevez'in ceza evindeki mahkumlarla yaptığı karşılaşmada sakatlanması kulüp yöneticilerini bir hayli kızdırdı.

Tevez'in bu sakatlık sonrası yaklaşık olarak 1 ay sahalardan uzak kalacağı konuşuluyor.

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