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Yaşam
Deutsche Welle

Caravaggio’nun eserleri canlanıyor

İtalyan ressam Caravaggio’nun eserleri Roma’daki bir sergide adeta canlandı. Çeşitli projeksiyonlarla yansıtılan eserlerdeki karakterlerle interaktif bir iletişim kurmak da mümkün.

04 Nisan 2016 23:25


İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen bir sergide, ressam Caravaggio’nun eserleri tuvalden yaşama döndü.

Resimlerdeki karakterler, projeksiyonlarla duvara yansıtılıyor ya da bazen üç boyutlu gösteriliyor. Roma’daki sergide ziyaretçiler, sanatçının 57 eserini multimedya gösterileri aracılıyla izleyebiliyor, karakterlerle interaktif bir iletişim de kurabiliyor.

Gerçek adı Michelangelo Merisi olan Caravaggio, Barok resim sanatının öncüsü olarak gösteriliyor. 38 yaşında hayatını kaybeden sanatçı daha çok Hristiyanlık tarihinden konuları resmetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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CaravaggioRomaMichelangelo MerisiCaravaggio BarokHristiyanlıkDeutsche Welle Türkçe DW/BS/BÖ

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