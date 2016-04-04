Caravaggio’nun eserleri canlanıyor



İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen bir sergide, ressam Caravaggio’nun eserleri tuvalden yaşama döndü.

Resimlerdeki karakterler, projeksiyonlarla duvara yansıtılıyor ya da bazen üç boyutlu gösteriliyor. Roma’daki sergide ziyaretçiler, sanatçının 57 eserini multimedya gösterileri aracılıyla izleyebiliyor, karakterlerle interaktif bir iletişim de kurabiliyor.

Gerçek adı Michelangelo Merisi olan Caravaggio, Barok resim sanatının öncüsü olarak gösteriliyor. 38 yaşında hayatını kaybeden sanatçı daha çok Hristiyanlık tarihinden konuları resmetmişti.