CANSIZ MANKENİN ÜZERİNDEKİ KIYAFETİ ÇALDILAR

*Elbiseyi alarmı çalmaması için mağaza kapısının üzerinden arkadaşına attı.

*Hırsızlık anı kamerada

Haber: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

Bayrampaşa’da alışveriş merkezindeki bir mağazaya giren hırsızlar cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Topçular Mahallesi\'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Mağazaya giren 4 kişi, cansız mankenin üzerine giydirilmiş bir kıyafeti çıkardı. Zanlılardan biri önce kıyafeti üzerine giydi ardından da çıkarıp arkadaşına verdi. Diğer hırsız elbiseyi alarmı çalmaması için mağaza kapısının üzerinden arkadaşına attı. 4 zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERASI

-Şüpheli 4 kişinin mankenin etrafında durmaları

-Mankenin üzerinden kıyafetin çıkarılması

-Kendi üzerine giymesi

-Kıyafeti arkadaşına vermesi

-Dışarı atması



