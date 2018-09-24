CANSIZ MANKENİN ÜZERİNDEKİ KIYAFETİ ÇALDILAR

*Elbiseyi alarmı çalmaması için mağaza kapısının üzerinden arkadaşına attı.
*Hırsızlık anı kamerada
Haber: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Bayrampaşa’da alışveriş merkezindeki bir mağazaya giren hırsızlar cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, Topçular Mahallesi\'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Mağazaya giren 4 kişi, cansız mankenin üzerine giydirilmiş bir kıyafeti çıkardı. Zanlılardan biri önce kıyafeti üzerine giydi ardından da çıkarıp arkadaşına verdi. Diğer hırsız elbiseyi alarmı çalmaması için mağaza kapısının üzerinden arkadaşına attı. 4 zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
Görüntü Dökümü
GÜVENLİK KAMERASI
-Şüpheli 4 kişinin mankenin etrafında durmaları
-Mankenin üzerinden kıyafetin çıkarılması
-Kendi üzerine giymesi
-Kıyafeti arkadaşına vermesi
-Dışarı atması