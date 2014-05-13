Cannes film festivali yarın başlıyor

Dönemin en büyük Hollywood yıldızlarından olan Grace Kelly’nin oyunculuktan Monoco prensliğine uzanan hayat öyküsünü konu alan filmin gösterimiyle başlayacak olan festival 25 mayıs tarihinde sona erecek.

Baş rollerini Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Melisa Sözenin paylaştığı Kış Uykusu, Kapadokya’da inzivaya çekilen emekli bir oyuncunun hikayesini anlatıyor.

Nuri Bilge Ceylan, daha önce Cannes’da yarıştığı Uzak filmi ile Jüri büyük ödülü, İklimler ile Fibresci, Üç Maymun ile yönetmen ve Bir Zamanlar Anadolu’da ile jüri büyük ödülünü kazanmıştı.

Bu yıl 67 incisi düzenlenecek olan festivalin jürileri ise şöyle:

Jane Campion (Yönetmen, Yapımcı, Senarist, Yeni Zelanda)

Jia Zhangke (Yönetmen, Yapımcı, Senarist, Çin)

Willem Defoe (Aktör, Amerika Birleşik Devletleri)

Leyla Hatemi (Aktris, İran)

Carole Bouquet (Aktris, Fransa)

Gael Garcia Bernal (Aktör, Yönetmen, Yapımcı, Meksika)

Jeon Do-yeon (Aktris, Güney Kore)

Nicolas Winding Refn (Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Danimarka)

Sofia Coppola (Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Amerika Birleşik Devletleri)