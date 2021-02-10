Koca: Yarından itibaren 70 yaş, cuma gününden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar aşı sistemine tanımlanacak

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 70 yaş ve üstü, cuma gününden itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşların aşı sistemine tanımlanacağını ve aşılamanın başlayacağını söylerken, "Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla hafta sonunda itibaren kabine üyelerimiz ve devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum" dedi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Koca, pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalamasının canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Koca, bu yöntemle il ve ilçe bazında önlemlerin artırılıp azaltılabileceğini söylerken, Bilim Kurulu'nun mevcut kısıtlamaların devam etmesi tavsiyesini verdiğini belirtti.

Koca, yüz yüze eğitimin risk teşkil ettiğini de söylerken, özellikle yüz yüze eğitime geçecek öğretmenlerin aşılanmasına başlanacağını belirtti. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 'yüz yüze eğitim yapılabilir mi' sorusuna ise ne cevap verileceğini açıklamadı.

"Dün ve bu sabah aşı geldi ama biz bunu söylemedik"

Bugüne kadar sözleşmesi imzalanan aşı miktarının 100 milyon dozun üzerinde olduğunu belirten Koca, Çinli Sinovac şirketiyle 50+50 milyon doz şeklinde anlaşma yapıldığını vurguladı. Pfizer/BioNTech aşısından da mart ayının sonunda 4,5-5 milyon doz gelmesini beklediklerini vurgulayan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"130 milyona yakın bir aşının sözleşmesinin yapıldığını söyleyebilirim. Mart veya nisan ayına kadar aşıyı verebilecek her firmadan alma çabasında olduğumuzu vatandaşımız bilmiş olsun. Bundan sonraki süreçte aşının gelişiyle ilgili doğrusu bugün şu kadar geldi, gelecek gibi söylemek istemiyoruz. Dün ve bu sabah ayrıca aşı gelmiş oldu Türkiye'ye ama biz bunu söylemedik. Biz daha fazla aşıyı getirmek noktasında gayret içindeyiz."

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sizlere öngörülebilir bir program sunabilmek için aşı programını ele alıyoruz. Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak. İşyerimiz ne zaman açılabileceklerini, öğrencilerimiz okullarına hangi şartlar altında kavuşacaklarını öğrenebileceklerdir. Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle gerektiğinde il hıfzıssıhha kurullarımız bölgesel olarak karar alabilecekler.

"Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir. Salgının bizi daha fazla yıpratmasına izin vermeyeceğiz. Esnaf, öğretmen, sağlık çalışanımızın önünü göreceği geleceğe adım adım ilerliyoruz. Tedbirlerle birlikte uymalıyız. Bazılarımız uyarak başarımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımızın uyumudur. Hep birlikte mücadele devam edecek ve aydınlık geleceğimize en kısa sürede kavuşacağız.

"28 gün önce Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı programımızda bugün itibariyle 2 milyon 800 bin vatandaşımızın ilk doz aşılaması tamamlandı. Yarından itibaren ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Amacımız hedef nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır. Bütün alternatifleri zorladığımızdan emin olun. Nüfusumuzun yüzde 3,5'ini aşılamış olmamış birçoğunuza az gelebilir ama Almanya'da bu oranın yüzde 3,7 olduğunu göz önünde bulundurursak aşı konusunda ülkemizin başarısı daha iyi anlaşılacaktır.

"Vicdan sahibi gönüller, verdiğimiz mücadelede ne büyük başarılara imza atıldığını kabul edecektir. Bizim milletimizin sağlığı ve huzurundan başka hiçbir gayemiz de gayretimiz de yoktur.

"Yarından itibaren 70 yaş ve üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak. Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla hafta sonunda itibaren kabine üyelerimiz ve devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum.

"Biz tercihimizi özellikle inaktif aşıdan yana kullandık. Bunun düşük riskli ve etkili olduğunu açıklamıştım. Süreç bir kere daha haklı olduğumuzu gösterdi.Başta AB olmak üzere birçok ülke inaktif aşıya yönelmiş durumda. DSÖ Genel Direktörü birkaç gün önce yaptığı açıklamada toplam nüfusu 2,5 milyara ulaşan 130 ülkenin Covid-19 aşısı temin edemediğini duyurdu. Ülkemiz işe yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti. Toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı. Yerli aşı projelerini takip ederek hayata geçmesi için gayret sarf ettik. En önde giden aşı adayımız için Faz-2 insan deneyi için gönüllüler aşılanmaya başlandı. Tüm dünyada aşıların devreye girişi Covid-19 mücadelesinde yeni bir ümit doğmasına yol açtı.

"Dünyanın 3 ülkesinde görülen önemli mutasyonları ve etkilerini yakından takip ediyoruz. Klinik seyir bakımından farklılık göstermediğini düşündüğümüz kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyon dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir. Bunlardan 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyant tespit edilmiştir. İngiltere'de başlayan mutasyonun hastalığın seyrinde değişiklik yapmamakla birlikte bulaşıcılığını arttırdığına yönelik önemli bilgiler var. Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor.

"Virüs mutasyona uğramış olsa da virüs aynı virüs, tedbirler aynı, korunma yolları da aynı. Bulaştırıcılığın artmasından dolayı aynı tedbirlere daha dikkatli şekilde uymalıyız. İstediğimiz düşüşü yakalarsak tedbirlerin hafifletilmesi en önemli gündemimiz. Sizden artık sabretmenizi değil, kurallara daha sıkı sarılmanızı talep ediyorum. Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara riayet ederek atlatmalıyız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Birlikte davranmak zorundayız.

"Şu an var olan tedbirlerin devamından yana olduğunu Bilim Kurlunun ifade etmiştim. Yeni bir tedbir ilavesi öneri olarak düşünülmüyor. Ülkemizde mutasyonların bölgesel bir farklılığa yol açmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Görülen mutasyon sayılarını ifade etmiş oldum, giderek artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında önemli oranda bir etkisinin olmadığını görüyoruz. Ülkede yaygın olarak benzer şekilde, özellikle son iki hafta vaka artışının olduğunu genel olarak görüyoruz. Mutasyonun bulunduğu bölgede daha yoğun bir artış şeklinde bir gözlemimiz yok. Mutasyonda bulaştırıcılığın daha fazla olduğunu biliyoruz. Halen virülansı üzerinde bir etkisinin olmadığını biliyoruz. Güney Afrika ve Brezilya için fakrlı yaklaşımlar söz konusu.

"Bundan sonraki dönemde 65 yaşa kadar vatandaşımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya davet ediyorum. Önümüzdeki süreçte aşı tedariğiyle birlikte takvimi de genişleteceğimizi de biliyorsunuz. Bu dönemde daha önce 50 milyon doz aşı için bir sözleşme yapılmıştı. 50+50 milyon talebimiz şeklindeydi. 100 milyon doz aşının sözleşmesinin imzalandığını söyleyebilirim.

"Zannediyorum bu hafta bu konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Giderek artış olduğu, mutasyonların varlığını göstermiş durumda. Yüz yüze eğitimin risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim. Yüz yüze eğiteme geçecek özellikle ilk öğretim okulları için Milli Eğitim Bakanlığımızdan listeleri almış olduk. Muhtemelen Şubat ayının sonuna doğru öğretmenlerimizi de özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için aşılama takvimi başlamış olacak.

"Başından beri bütün tedariği sağlanabilecek aşılarla ilgili devrede olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Biz inaktif aşının geleneksel ve güvenilir bir aşı olduğunu, bu aşının özellikle temini için devrede olduk. Ama diğer aşılarla ilgili de ilk günden itibaren hem AstraZeneca, hem Sputnik, hem Pfizer aşısıyla ilgili devrede olduk. Diğer aşılarla ilgili hatırlarsanız 4 ay kadar önce aşılarla ilgili bir Sputnik, iki Çin'den aşıyı alabilme potansiyelimizi düşünerek, üç Türk bilim insanlarımızın geliştirdiği Pfizer aşısını düşünerek her 3 aşı için de Faz 3 çalışmasının Türkiye'de başlatılmasını, buna göre bir aksiyon almak istediğimizi söylemiştim. Biontech başladı, Sinovac aşısının başladı, hatta biz destek verdik. Sputnik için ise özellikle toksikolojisinin şartlarında olmasıyla ilgili bir eksiklik vardı, onunla ilgili tamamlamak üzere geçen görüşmelerimizde karar verildi, Türkiye'de sağlanmış olacak. Ama Faz 3 çalışmasının bugüne kadar yapmamış olduk. Sputnik aşısını temin etme konusunda devredeyiz, hatta Türkiye'de üretiminden yanayız. Biontech'le ilgili Uğur Hoca'yla devrede oldum, Uğur Hoca'nın yetkisinde ilerliyor. Başından beri bu görüşmelerde bizim için mart, en geç nisan ayında teslime dilecek aşının önemli olduğunu söyledik. Mart veya nisana kadar verebileceği aşının olmadığını biliyoruz. Nisan ayına kadar kim bize aşıyı verecekse o firmalarla devrede olduk. 1 milyondan başlamıştı, 2 milyon, 2,5 milyona ve imzalanan sözleşmeden bahsetmiştim. 4,5 milyon şeklindeydi. Bir takım belgeler istendi. Biz onu da en son Uğur Hoca'yla görüştük, devamında istenen sorunlu olan durumları da birlikte aştık. Bu ay için Biontech aşısı ayrıca gelmiş olacak. Mikat olarak 500-800 bin arasında gelmiş olacak. Mart sonunda 4,5 milyon, 5 milyona tamamlama ihtimali de olacak. 30 milyona kadar da opsiyonel olarak imzalanmıştı. Sinovac'tan ikinci 50 milyon için de sözleşme imzalandı. 130 milyona yakın bir aşının sözleşmesinin yapıldığını söyleyebilirim. Mart veya nisan ayına kadar aşıyı verebilecek her firmadan alma çabasında olduğumuzu vatandaşımız bilmiş olsun. Biz vatandaşımızı dünyada en az etkilenen ülke olma noktasında yoğun bir gayret ve çaba içindeyiz. Bundan sonraki süreçte aşının gelişiyle ilgili doğrusu bugün şu kadar geldi, gelecek gibi söylemek istemiyoruz. Dün ve bu sabah ayrıca aşı gelmiş oldu Türkiye'ye ama biz bunu söylemedik. Biz daha fazla aşıyı getirmek noktasında gayret içindeyiz.

"13 bine yakın aşı odamız var. 40 bin aşı yapabilir potansiyelimiz var aşı odası olarak. Sadece günde 10 kişiyi yapmış olsa bu odalar 400 bin yapar. 50 kişi bir aşı odasında aşılanmış olsa 2 milyon yapar. Biz istediğimizde 13 milyonu çok raht 2-3 katına artırabiliriz. Yeter ki aşımız olsun. Aşının tedariğiyle birlikte biz bunu başlatmış oluyoruz. Ayrıca ikinci dozları da garanti ederek aşı programını yönlendirdik. Önümüzdeki süreçte giderek bu tedarik daha yoğun bir şekilde sağlanırsa daha fazla aşı yaptığımızı vatandaşımız da görmüş olur.

"Mutasyon eğer o bölgede çok önemli bir sorun haline geldiyse, o durumda o bölge için mutasyona özel bir takım yaklaşımlar geliştirmek gerekir mi Bilim Kurulu onu tartışır. Bizim gördüğümüz mutasyonun bu anlamda sorun oluşturmadığını biliyoruz. 28 ili geçti. Önümüzdeki dönemde vaka artışı seyri bizim için daha anlamlı olacak. Biz haftalık vaka sayısını pazartesiden itibaren açıklamak istiyoruz. Bazı illerimizde vaka sayılarının az olduğunu, bazı yerlerde çok olduğunu biliyoruz. O durumda il kurulları bu esas doğrultusunda gerektiğinde il ve ilçe bazında karar almak mümkün olacak. Vatandaşımızın bölgesinde olaya daha bilinçli katılarak, niye yasak geldiğini görerek, ne yapılması gerektiğini düşünerek hareket edilmesi gerektiği kanaatini taşıyoruz.

"Salgının seyri bunu belirleyecek ama mart ayından itibaren de iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Öneri olarak sunacağımızı söyleyebilirim."