İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yana yakıla, 'HDP kapatılsın' diyorlar ama, bunun için en ufak bir adım bile atmıyorlar" açıklamasını yaptı.

Akşener, Kaşgarlı Nursimangül Abdurraşid’i kürsüye çağırmasının ardından Meclis TV yayını kısa süreli kesildi.

“İktidarın kredileri öteleme adımı doğru ama yetersiz”

Akşener, “Türkiye, vatandaşlarının refah içerisinde yaşatmaya muktedir bir ülkedir. Parası vardır, kaynakları vardır. İktidardan beklentimiz, ülkenin kaynaklarını, vatandaşımızın sağlığı, huzuru ve refahı için kullanmasıdır. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan, Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerde, yılın ilk 6 ayında yapılması gereken ödemelerin öteleneceğini duyurdu. Aylardır ısrarla takip ettiğimiz, esnafımızın şikayetçi olduğu bu konuda, atılan adımı, doğru buluyoruz. Bu adım doğru olmasına doğru, ama maalesef yetersiz.” dedi.

“Ötelemeden kaynaklanan faiz yükü Hazine tarafından karşılansın”

Akşener, “Biz diyoruz ki; Ötelenecek krediler Halk Bankası ile sınırlandırılmasın. Erteleme süresi 6 ay yerine, 1 yıl olsun. Ayrıca ötelemeden kaynaklanacak faiz yükü, bankalarla yapılacak bir anlaşma çerçevesinde, Hazine tarafından karşılansın.” diye konuştu.

“Eğer işler yolundaysa, ve her şey de ortadaysa, kredi taksitlerini neden öteliyorsun?”

Akşener, “Yalnız burada, dikkatinizi çekmek istediğim ilginç bir durum var. Esnafımızın kredi borçlarını erteleme kararı aldığına göre, Sayın Erdoğan, piyasa şartlarını biliyor olmalı, değil mi? Ancak nedense, bu karara rağmen, çıktı dedi ki ‘Bazı dostlar diyorlar ki, dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor. Kapanan falan yok, her şey ortada.’ Aynen böyle dedi… E, ben de şimdi doğal olarak, kendisine sormak istiyorum: Eğer işler yolundaysa, ve her şey de ortadaysa, kredi taksitlerini neden öteliyorsun? Yok eğer esnaf zordaysa, ve ödemelerini öteliyorsan, o halde nasıl oluyor da, işler tıkırında diyorsun? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu Sayın Erdoğan?” ifadesini kullandı.

“Erdoğan, danışmanlarının kulağına üfledikleriyle, milletimizin huzuruna çıkıp, yalan yanlış konuşma”

Akşener, “2020 yılında, 40 binin üzerinde gerçek kişi işletmesi ve şirket kapandı. Kaldı ki, resmi kapanma işlemi zaman aldığı için, fiilen kapanan işletme sayısı, maalesef bunun çok üzerinde. Ayrıca, kriz dönemlerinde kurulan şirket sayısının artması, kimseyi yanıltmasın. Böyle dönemlerde, borçlarını ödeyemediği için, birçok firmanın kredibilitesi bozulur. O nedenle firmalar, iş yapabilmek ve bazı yükümlülüklerden kaçınmak için, çareyi yeni şirket kurmakta bulurlar. Sayın Erdoğan’a şiddetle tavsiye ediyorum; Tespitlerini sağlam analizlere dayandır. Danışmanlarının kulağına üfledikleriyle, milletimizin huzuruna çıkıp, yalan yanlış konuşma. Veriler ortadayken, ‘Kapanan işletme yok.” demek en hafif tabiriyle ciddiyetsizliktir Çaresizlikten kurulan şirketlere bakıp, “İşler tıkırında’ demekse, düpedüz cehalettir. Dahası var. Eylül sonu itibarıyla, istihdamımız 896 bin kişi azaldı. Geniş tanımlı işsizlik ise, 10 milyon 600 bin kişiye ulaştı.” değerlendirmesini yaptı.

“Kepenk kapatan dükkânlar, iflas eden firmalar, artık Türkiye’nin acı bir gerçeği”

Akşener, “Sayın Erdoğan; madem bu kadar iş imkânı var, madem yeni yeni şirketler kuruluyor, madem ekonomi şaha kalktı gidiyor, E o zaman, neden istihdam sürekli azalıyor? Sen git danışmanlarına asıl bunu sor. Sayın Erdoğan; Bu ucube sistem sana yaramadı. Bunu kabul et artık. Servet kovalayan saray danışmalarının elinde oyuncak oldun. Kürsüden söylediklerinle, yaptıkların, birbirini tutmaz hale geldi. Senin keyfin yerinde olabilir, ama bu sırada olan milletimize oluyor. Gittiğin yol, yol değil. Gel, şu saray hayatından bir sıyrıl, milletin arasına karış. Bir bak bakalım, memlekette neler oluyor. Bir gör bakalım, vatandaş ne çekiyor. Kepenk kapatan dükkânlar, iflas eden firmalar, artık Türkiye’nin acı bir gerçeği.” düşüncesini dile getirdi.

“Vatandaş, fatura ödeyebilmek için, alyans bozdurmaya gidiyor”

Akşener, “Sen, ‘Bugün 1 lira 35 kuruşluk satış yaptım.’ diyen, esnaf kardeşimin dükkanı açık mı sanıyorsun? Saray duvarlarından milletimizin sesini duymuyorsun, onu anladık. Ama hiç olmazsa bize kulak ver. Bak bir kasap kardeşim diyor ki; ‘Günlük 100-150 kilo tavuk satıyorduk, 20 kiloya kadar düştü. Borç içinde yaşıyoruz.’ 15 Temmuz’da, kahramanlık destanı yazan Kahramankazan’da, bir giyim mağazasına girdim. Dükkân sahibi kardeşim diyor ki; ‘Isıtmayı bile karşılayamıyoruz, dükkân buz gibi. Saat 13.00 oldu, hâlâ siftah yok. 5 aydır kira ödeyemiyorum. Dayanacak güç kalmadı.’ İstanbul Kartal’da bir kuyumcu kardeşim diyor ki; ’80 yaşında bir teyzemiz geldi, eşinden kalan yüzüğü bozdurdu.’ Eskiden vatandaş kuyumcuya yatırım için giderdi. Şimdilerde, fatura ödeyebilmek için, alyans bozdurmaya gidiyor.- Bakın bilezik demiyorum, yuvasının nişanesi alyansını bozduruyor, alyansını. Bak, İstanbul’daki bir tuhafiyeci kardeşim ne diyor; ‘Benim işim iyi ya da kötü ne fark eder? Yan dükkânın sahibi arkadaşım dayanamadı, kapattı.!” dedi.

Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Erdoğan; Ben sana daha en başından, sarayın sakıncalarını söyledim. ‘Saray insanı milletinden koparır, gerçeklerden koparır, başka bir sanal evrene hapseder’ dedim. Sense gittin, sarayın üstüne bir de ucube sistem kondurdun. Haksız mıymışım? Dün ‘Milletin adamıyım’ diyerek gezerken, bugün o saray yüzünden, firmalar ardı ardına kapanırken, ‘İşler tıkırında’ deyip, ‘vatandaşa keyif çayı fırlatan adam’ oldun Sayın Erdoğan!

“Sen ne kadar uğraşırsan uğraş, artık mızrak çuvala sığmıyor”

Sen hayal aleminde yaşarken, ben, çarşıda, pazarda, esnafımızı dinliyorum. Sen sarayında sefa sürerken, ben işsiz gençlerimizi dinliyorum. Seni uyaran dostların az bile söylemiş. Sadece esnaf kepengini değil, vatandaş evde kombisini kapatıyor Sayın Erdoğan! Sen ne kadar uğraşırsan uğraş, artık mızrak çuvala sığmıyor.

"Sizin masallarınız hafif, milletin gerçeği ise artık çok ağır"

Türkiye’nin, aslında 83 milyon vatandaşını doyuracak, bu vatanın her bir evladını, refah içinde yaşatacak gücü de var, imkânları da var. Ama bakın o imkanlar nereye gidiyor, size tek bir örnek vereyim.

“O 5 müteahhit, yüzlerce milyarlık ihaleleri indirirken, ihale şampiyonu, ama iş vergiye geldi mi, ara ki bulasın"

Ne oldu biliyor musunuz? Geçen hafta, kurumlar vergisindeki sıralama açıklandı.Hani Dünya Bankası verilerine göre, son 18 yılda, 49 milyar dolarlık, yani 344 milyar liralık kamu ihalesi alarak, dünyada birinci olan bir inşaat şirketi vardı ya… İşte o şirket, vergi sıralamasında son sırada yer aldı. İşe bakar mısınız?… Daha bitmedi.

Son 18 yılda, 42,1 milyar dolarlık kamu ihalesi alan, ‘maden arayacağım’ diye, doğayı talan eden bir başka müteahhitse, aynı vergi sıralamasında 81’inci sırada. Yine son 18 yılda, 36,6 milyar dolarlık kamu ihalesi alan bir başkası da, 92’inci sırada. İşte size yandaş ekonomisinin, Türkiye’yi getirdiği son nokta. Sayın Erdoğan’ın, milletin varını yoğunu ceplerine doldurduğu o beş müteahhit, yüzlerce milyarlık ihaleleri indirirken, ihale şampiyonu, ama iş vergiye geldi mi, ara ki bulasın… Yahu, hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz? Hiç mi kuldan utanmıyorsunuz? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Yazıklar olsun.

“Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok”

Kartal’daki kuyumcu kardeşimin yaşadıklarının sebebi, işte bu utanmazlıktır! Kahramankazanlı esnaf kardeşimin, buz gibi dükkanda sinek avlamasının sebebi, işte bu yüzsüzlüktür. Bayrampaşa’daki esnaf kardeşimin, komşusu dükkanı kapattı diye dertlenmesinin sebebi, işte bu açgözlülüktür. Bize reva görülen bu zorlukları, bu sıkıntıları çekmek zorunda değiliz. Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok. Tüm olanlara rağmen, kimse umudunu yitirmesin.

Kimse endişe etmesin. Her zaman söylüyorum; Türkiye potansiyeli olan bir ülkedir. Türkiye kaynakları olan bir ülkedir. Türkiye zengin, güçlü ve mutlu olmak için, ihtiyacı olan her şeye sahipolan bir ülkedir. Yeter ki, milletin hazinesi, eşe dosta yandaşa değil, milletimize aksın. Yeter ki, ‘önce millet, önce memleket’ diyen bir zihniyet başa gelsin.

Sayın Erdoğan ve AK Parti zihniyeti bunu yapamaz. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi, milletimizi hak ettiği zenginliğe taşıyamaz. Ama biz yaparız. Nitekim Allah’ın izniyle, ilk sandıkta milletimiz yetkiyi verecek, Biz geleceğiz, biz yapacağız! Biz geleceğiz, milletimiz yeniden iktidar olacak. İşte milletimiz, bu gerçeği gördüğü için, sokaklarda yolumuzu kesip bizimle dertleşiyor. İşte milletimiz, bu gerçeği gördüğü için, İyi Parti her geçen gün büyüyor. İşte bu gerçeği gördüğü için artık millet, bizi çağırıyor!

Memleketin dört bir yanında, işyerlerinde, mutfaklarda, hanelerde yangın var. Bunun yanında, bir de yüreğimizdeki yangın var. Üç kuruş menfaat uğruna, kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar uğruna, kardeşini yüzüstü bırakan, vicdansız bir iktidarla karşı karşıyayız.

“Perinçek, Erdoğan ve Bahçeli’yi nasıl olduysa esir almış”

Görüyoruz ki; Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, namı diğer ‘Kısmen İktidar’, Sayın Cinping Perinçek, ‘Müslümanım’ diye diye gezen Sayın Erdoğan’ı da, ‘Türk Milliyetçisiyim’ diye diye gezen Sayın Bahçeli’yi de, nasıl olduysa esir almış. Çin’in, Türkistan’da, Uygur kardeşlerimize uyguladığı zulme, Avrupa’dan, Amerika’dan ses geliyor, ama Ankara’dan hala çıt çıkmıyor.

“Yana yakıla, ‘HDP kapatılsın.’ diyorlar ama, bunun için en ufak bir adım bile atmıyorlar”

Bu Cumhur ittifakı gerçekten bir acayip… HDP binasında, Apo posteri bulunca şaşırıyorlar ama, seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince, dert etmiyorlar. Yana yakıla, ‘HDP kapatılsın.’ diyorlar ama, bunun için en ufak bir adım bile atmıyorlar. Nitekim bunlara sorarsan, en büyük Türk, en has Müslüman kendileridir ama, ‘Müslüman Türküm’ dediği için, zulüm gören kardeşlerimizi duymuyor, iki laf edemiyorlar. Böyle cıvıklık, böyle ciddiyetsizlik olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Yazıklar olsun. Ayrıca ortada bir de, Çin’le 2017 yılında yapılmış bir, Suçluların İadesi Anlaşması’ var. Bunu, Dışişleri Komisyonu gündemine almaya cesaret edebilecekler mi çok merak ediyorum. Buradan ilan ediyorum; bunu yapacak kişi, kardeşlerimizin mezalimine imza atacak kişidir. Ve bunu bir utanç nişanı olarak, ömür boyu taşıyacaktır.

“İktidar ve ortakları sussa da, biz susmayacağız”

Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan, Bana zindan olur Maraş, Elbistan. İbni Sîna, Dedem Korkut, Alparslan, Susarsam, hakkını helâl etmesin. İktidar ve ortakları sussa da, biz susmayacağız. ‘Müslüman Türküm’ diye haykıran kardeşlerimizi, yalnız bırakmayacağız. Her gün, her yerde, her fırsatta, duyana duymayana, Doğu Türkistan’daki insanlık dramını anlatacağız.

“Dünya karmaşık bir döneme girerken, Türkiye’nin de hazırlıklı olması kritik öneme sahip”

Pandemi sonrasına hazırlanan Dünya, yeni bir döneme giriyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelişmeler, Rusya’daki gelişmeler, Çin’in dünya pazarında artan gücü, ve enerji alanında sürdürdüğü ekonomi-politiğiyle, dünya karmaşık bir döneme girerken, Türkiye’nin de hazırlıklı olması kritik öneme sahip.

Devlet başkanlarıyla, üç gün sonra bozulan sığ dostlukların değil, dost ülkelerin sayısını artırmanın peşinde olmalıyız. Bu bizi hem diplomatik açıdan güçlendirir, hem de dış ticarette, yeni imkanlar yaratır, yeni kapılar açar. İyi Parti olarak biz; ‘Türkiye her alanda, stratejisinin merkezine kalkınmayı koymalıdır.’ diyoruz. Çünkü kalkınma demek, üretim demektir, istihdam demektir. Çünkü kalkınma demek, insanımızın zengin, hanelerimizin mutlu, gençlerimizin umutlu olması demektir.

“Erdoğan liderliğinde yaşadığı savrulmanın olumsuz etkisini, dış ticaretimizde de görüyoruz”

O nedenle biz, ‘Dış politika, iç siyasete meze yapılmak yerine, kalkınmaya hizmet etmelidir.’ diyoruz. Ancak maalesef, Türkiye’nin dış politikada, Sayın Erdoğan liderliğinde yaşadığı savrulmanın olumsuz etkisini, dış ticaretimizde de görüyoruz.

Sayın Erdoğan’ın dış politikası, Türkiye’yi ekonomik coğrafyasından uzaklaştırıp, buradaki fırsatlardan mahrum bırakıyor. Kendi bölgesindeki fırsatları değerlendiremeyip, oluşan riskleri yönetemeyen bir ülkenin, Ne kendi bölgesinde, ne de küresel ölçekte söz sahibi olması, mümkün olamaz.

Dünya değişiyor, dünya ile beraber dış ticaret de değişiyor. Sanayi 4.0 ile beraber, gelişmekte olan ülkelerin, ücretleri baskılayarak ve çevre koşullarını ihmal ederek, gelişmiş ülkelerle rekabet etme şansı, artık ortadan kalkıyor. Bu durum, her gün yeni bir çevre katliamına uyandığımız, her geçen gün, ekonomik zorlukları, milletçe daha derinden hissettiğimiz, ülkemiz için de geçerli. O nedenle, bir an önce özel sektörümüzün teknolojik dönüşümünü gerçekleştirmemiz, ve insana yakışan işleri sağlayan bir sanayi politikasını, dış ticaret politikasıyla birleştiren bir kurumsal çerçeve oluşturmamız gerekiyor. Japonya başta olmak üzere, Asya kaplanlarının, yüksek dış ticaret performanslarının arkasındaki, en önemli nedenlerden biri, işte bu kurumsal çerçevedir.

Ama maalesef, Türkiye’nin ihracat performansına ve sanayi politikalarına baktığımızda, tam tersi bir durum göze çarpıyor.

“Erdoğan’ın 2023 hedefi olan 500 milyar dolara, bunun yarısına bile ulaşması mümkün değil”

Pandemi başlamadan önce, patinaj yapan ihracatımızın, değil, Sayın Erdoğan’ın 2023 hedefi olan 500 milyar dolara, bunun yarısına bile ulaşması mümkün değil.

Harvard Üniversitesi Büyüme Laboratuvarı’nın, Ekonomik Yetkinlik endeksinde, Türkiye maalesef 40. sırada yer alıyor. Dünya Ekonomi Forumu’nun, Teknolojiye Hazırlık raporunda ise, Türkiye, teknoloji ve inovasyon alanında 54, küresel ticaret ve yatırım alanında 57, ekonomiye yön veren kurumların etkinliğinin ölçüldüğü, kurumsal çerçeve alanında 64, beşeri sermaye alanında ise 72’inci sırada yer alıyor.

İşte size, bu kürsüden hep bahsettiğim kurumsal erozyonun, inovasyon ekosisteminin bozulmasının, eğitim politikalarının, çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde tasarlanmamasının, acı sonucu: Sayın Erdoğan ve yanına doldurduğu beceriksizler ordusu marifetiyle, küresel rekabetçilik alanında geriye giden bir Türkiye…

İyi Parti olarak iktidara geldiğimizde ilk iş; Türkiye’nin dış ticaret politikasının ve sanayi politikasının, birbirini destekleyecek şekilde tasarlanıp, uygulanacağı bir kurumsal çerçeveyi oluşturacağız. Çünkü bizim hedefimiz, şirketlerimizin rekabetçiliğini arttıracak politikaları uygulayarak, onları, zengin ülkelerin pazarlarında, gelişmiş ülkelerle rekabet edecek bir yapıya kavuşturmaktır.

Uluslararası ticaretin temel kuralıdır: Zengin ülkelerle rekabet edersen, onların gelir seviyesine yükselirsin. Fakir ülkelerle rekabet edersen, onların gelir seviyesine düşersin. O nedenle, bizim nihai hedefimiz, Türkiye’nin sanayicisini, Türkiye’nin ihracatçısını, en zengin ülkelerin pazarlarında, rekabetçi hale getirmektir. Çünkü sanayicimiz kazanırsa, Türkiye kazanır. Çünkü ihracatçımız kazanırsa, Türkiye kazanır.

“Erdoğan’ın dar vizyonu, Türkiye’ye, Bangladeş’le rekabet etmeyi layık görüyor olabilir”

Sayın Erdoğan’ın dar vizyonu, Türkiye’ye, Bangladeş’le rekabet etmeyi layık görüyor olabilir. Biz, Türkiye’nin potansiyelini görüyoruz, milletimize inanıyoruz. O nedenle, İyi Parti iktidarında biz, Türkiye’yi önce Polonya’yla, sonra Almanya’yla rekabet eder hale getireceğiz! Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Dünyadaki iktisadi ve ticari dengeleri değiştiren, bir başka gelişme de, bölgesel ticaret anlaşmaları. Geçtiğimiz yılın sonunda, Asya ve Pasifik ülkeleri, dünyanın en büyük bölgesel ticaret anlaşmasını imzaladılar. ABD’nin yeni hükümeti de, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nı, Avrupa Birliği’yle yeniden görüşmeye sıcak bakıyor. Bu ne demek? Bu, bütün dünyada ticaret, bölgeselleşiyor demek. Bu gelişmeleri doğru değerlendirmezsek, bu bölgelerin kesişim noktasında, çok büyük bir avantaja sahip olan Türkiye, önemli risklerle karşı karşıya kalır.

“Bugün Çin, Katar gibi ülkelerle yapılan, ticaret ve yatırım anlaşmalarının içeriği belli değil”

Buradan iktidara çağrıda bulunmak istiyorum; bu yeni gelişmeleri dikkate alarak, mevcut bölgesel ticaret anlaşmalarını, Türkiye’nin dış ticaret imkanlarını, daha da genişletecek şekilde revize edin. Yeni ticaret anlaşmaları için zemin arayın. Biz, İyi Parti olarak, Türkiye’nin çıkarına olduğu sürece, tüm ülkelerle yapılacak, ticaret ve yatırım anlaşmalarını destekleriz.

Tek şartımız var: O da, başka ülkelerle geliştirilen ikili ilişkilerin, şeffaflık kriterleri içerisinde yapılması. Çünkü bizim anlayışımıza göre, kişisel çıkarlar, memleketin menfaatlerine tercih edilemez. Bugün Çin, Katar gibi ülkelerle yapılan, ticaret ve yatırım anlaşmalarının içeriği belli değil. Ne çıkar sağladığımız belli değil. Birçok soru işareti ortada duruyor. 2020 ihracatımız sadece 1 milyar dolar olan, 20 yılda getirdiği, toplam doğrudan yatırım, sadece 2 buçuk milyar dolar olan Katar’la, 15 milyar dolarlık swap anlaşması yapmak, normal değil Bu anlaşmanın şartlarını derhal şeffaf bir biçimde açıklayın.

“Türkiye, maalesef tasarruf açığı problemiyle karşı karşıya”

Dış ticaret kadar önemli olan bir başka konumuz da, yabancı yatırımlardır. Ama bugün Türkiye, maalesef tasarruf açığı problemiyle karşı karşıya. Yurtiçindeki tasarruflarımız sınırlı olduğu için, öz kaynaklarımızla istediğimiz yatırımları yapamıyoruz.

“Türkiye, uzun bir aradan sonra, yine ikiz açıkla mücadele etmek zorunda”

Son dönemde bozulan bütçe dengesi de, ülkemizin kaynaklarının, özel sektör yatırımları yerine, kamu açıklarının finansmanına gitmesine yol açıyor. Türkiye, uzun bir aradan sonra, yine ikiz açıkla mücadele etmek zorunda. İşte tam da bu nedenle, doğrudan yabancı yatırımlar, ülkemiz için çok önemli. Bunun da ötesinde, doğrudan yabancı yatırımların, yeni teknolojileri ülkemize getirmek ve yan sanayimizi güçlendirmek gibi, çok önemli bir işlevi daha var. Bugün gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler arasındaki verimlilik farkının, yüzde 80’i, yeni teknolojilere uyum sağlayamamaktan kaynaklanıyor. Yani Türkiye’nin, gelişmiş ülkelerle arasındaki verimlilik farkını kapatması için de, doğrudan yabancı yatırımlara ihtiyacı var. Ne var ki; iktidarın doğrudan yabancı yatırım performansı, izlenen yanlış politikaların doğal bir sonucu olarak, sürekli geriye gidiyor.

“ Erdoğan ekibinin, yanlış politikaları sonucunda oluşan yüksek faiz ortamı, Türkiye’yi bir sıcak para cenneti haline getirdi”

Örneğin; 2007 yılında, 19 milyar doların üzerinde olan doğrudan yabancı yatırımlar, pandemi öncesinde, 2019 yılında 6 milyar doların altına geriledi. Oysa başta Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere, gelişmekte olan ülkeler, artan oranlarda yabancı yatırım çekmeye devam ediyorlar. Sözde faiz düşmanı Sayın Erdoğan ve yıldızlar karması ekibinin, yanlış politikaları sonucunda oluşan yüksek faiz ortamı, Türkiye’yi bir sıcak para cenneti haline getirdi.

“Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’yle doğrudan yabancı yatırımcı olmaz”

Bizim doğrudan yabancı yatırımlar konusundaki tavrımız çok net. Çevreyi kirletmediği, Türk şirketlerinin, değerinin altında el değiştirmediği, Madenlerimiz gibi ülke zenginliklerimizin yurtdışına çıkmadığı, Gayrimenkul alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaya imkan sağlamadığı sürece, İyi Parti olarak doğrudan yabancı yatırımları destekleyecek her adımı destekleriz. Ancak, tüm bunların yapılabilmesi için kalkınma odaklı, akılcı ve sağduyulu bir dış politika anlayışı gerekir. Sayın Erdoğan’ın iktidar hırsının ürünü olan bu ucube sistemle, Türkiye, ne dünyada hak ettiği itibarlı konuma ulaşabilir, ne de ekonomik coğrafyasına hakim olabilir. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’yle, ne doğrudan yabancı yatırım olur, ne de iktidarın memleketi düşürdüğü, ikiz açık sarmalından çıkış olur.

“Bu sistemle Türkiye, kazanan olmaz, kaybetmeye mahkûm olur"

Bu sistemle Türkiye, kazanan olmaz, kaybetmeye mahkûm olur. O nedenle Türkiye, dünyadaki bu yeni döneme, kendisine yakışır bir sistemle girmek zorundadır İşin acı tarafı ne, biliyor musunuz?

“Avrupa’nın en büyük turizm potansiyeline sahibiz”

Aslında, biz dünyanın en şanslı milletiyiz. Bunun için Allah’a şükretmeliyiz. Henüz kullanmadığımız öyle büyük bir potansiyelimiz var ki… Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Dünyanın en bereketli topraklarında yaşıyoruz. Avrupa’nın en büyük tarım alanlarına sahibiz. Avrupa’nın en büyük turizm potansiyeline sahibiz. Dünya ticaret yollarının tam merkezindeyiz.

“Biz maalesef, yurtdışına kaçma hayali kuran gençlerimizi, öldürülen kadınları konuşuyoruz”

Avrupa’nın en genç ülkesiyiz. Ama bu zenginliği doyasıya yaşamamız gerekirken; Biz maalesef, işsizliği konuşuyoruz. Biz maalesef, kapanan dükkanları, borç batağına düşmüş emeklileri, küçülen ekonomiyi konuşuyoruz. Biz maalesef, yurtdışına kaçma hayali kuran gençlerimizi, öldürülen kadınları konuşuyoruz.

İyi Parti’nin kalkınma anlayışı

Bir ülkenin zenginleşmesi için, öncelikli olarak yerine getirmesi gereken bir şey var: Satın aldığından daha fazlasını üretip satacaksın. Yani ihracat, ithalattan fazla olacak. Bu kadar basit. Zenginliğin başlangıç noktası, tam olarak burasıdır: Harcadığından fazlasını kazanmak. Yani tükettiğinden fazlasını üretmek. İyi Parti’nin kalkınma anlayışı işte budur.

Bunu başarırsan, borca ihtiyacın olmaz Bunu başarırsan, işsizlik olmaz. Bunu başarırsan, faizler düşer, paran değerini korur. Bunu başarırsan, milletin zenginleşir. Peki bunu başarmak, o kadar zor mudur? AK Parti iktidarı 19 yıldır başaramadığına göre, zor olmalı değil mi? Asrın lideri ve asrın damadı başaramadıysa, başkasının da başaramamış olması gerekir değil mi?

“Erdoğan’ın başaramadığını, Güney Kore başardı”

Ne var ki, Sayın Erdoğan’ın başaramadığını, Güney Kore başardı. Onlara zor geleni, Polonya başardı. Onlara zor geleni, bugün onlarca ülke başarabiliyor. Başımızı çevirip, dünyaya baktığımızda, bunun hiç de zor olmadığını görüyoruz. Asıl zor olan nedir biliyor musunuz?

Asıl zor olan, Türkiye gibi her şeye sahip olan bir ülkenin, bunu başaramamasıdır. Bu takdire şayan başarısızlığından ötürü, başta Sayın Erdoğan olmak üzere, emeği geçen tüm AK Parti yöneticilerini ve ortaklarını tebrik ediyorum.

“Bugün bir Polonya vatandaşı, bir Türk vatandaşından iki kat zengin”

AK Parti iktidarı, sarayda sefaya dalıp, bu ucube sistemle birlikte bizi fakirliğe mahkum ederken, Polonya, kaynaklarını yüksek teknoloji üreten, dünyaya açılma potansiyeli olan işlere ayırdı.10 yıl önce aynı yerdeydik. Bugün bir Polonya vatandaşı, bir Türk vatandaşından iki kat zengin. Sayın Erdoğan, kaynaklarımızı eşi dostu yandaşı zengin etmeye harcarken, Güney Kore, teknolojik gelişime ve eğitime kaynak ayırdı.Bugün bir Güney Kore vatandaşı, bir Türk vatandaşından 4 kat daha zengin. Ve ne kadar acıdır ki; Bu ülkelerin, ne Türkiye kadar geniş tarım alanları var, Ne de Türkiye kadar engin turizm kaynakları var. Bu ülkeler, doğal kaynak ve coğrafi konum açısından, Türkiye’ye göre dezavantajlı ülkeler.

Şimdi bir kez daha soruyorum: Tükettiğinden daha fazlasını üreten bir Türkiye inşa etmek, bu kadar zor mu?

Hayır. Sayın Erdoğan için imkansız olabilir ama, İyi Parti iktidarında zengin, güçlü ve mutlu bir- Türkiye’yi kurmak çok kolay. Çünkü onların hayallerinin bittiği yerde, İyi Parti’nin gerçekleri başlar. Vizyonumuz belli, planlarımız hazır, milletimizin dertleri için çözümlerimiz hazır. Bizim yolumuz kalkınma yoludur. Bu yolun yokuşu, virajı yoktur. Bu yol, dosdoğru zenginliğe gider. Ama bu yolun olmazsa olmaz bir şartı vardır.Her şeyden önce, doğru dürüst bir sistem ister.Dürüstlük ister. Liyakat ister. Hukuk ister. Adalet ister. Demokrasi ister.

Bunları tesis edip, üzerine de aklı ve hakkı ilave ederseniz, milletimiz öyle kısa sürede refaha kavuşur ki, herkes şaşar kalır. İşte, bizim, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’den kastımız budur. Sistem doğru olursa, doğru işlerse, ‘Önce millet, önce memleket’ denirse, Türkiye gibi, her şeye sahip bir ülkeyi kim tutabilir?

Karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Türkiye çözümsüz değil.Bu memleketin iyi ve cesur evlatları var. Biz geleceğiz, ve biz yapacağız. Üretimle, demokrasiyle, adaletle, ülkemizi hak ettiği geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Siz çamur atanlara bakmayın. Siz kıskananlara bakmayın. Onlar istedikleri kadar uğraşsınlar, Güneş balçıkla sıvanmıyor, Herkes hakikati görüyor. İşte bu yüzden, millet bizi çağırıyor!

Hazır olun! Milletimiz bizi; izimle birlikte, huzuru, adaleti, refahı ve zenginliği bekliyor. Yolumuz hak yoludur, yolumuz millet yoludur. Bu kutlu yolda yılmayacağız, yorulmayacağız, çok çalışacağız. Ve Allah’ın izniyle başaracağız.