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Spor

Canik Belediyespor-Galatasaray: 55 - 86

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) SALON: Mehmet Can Öztürk HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı (xx), Yiğit Emre Şimşek (xx), Abdullah İlik (xx) CANİK BELEDİYESPOR: Duygu Fırat (xxx) 15, Jo Smith (xx) 10, Ceren (x) 7, Taylor (x) 7, Yasemin (x) 8, Saadet (x) 4, Giz

24 Mart 2018 23:46

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

SALON: Mehmet Can Öztürk
HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı (xx), Yiğit Emre Şimşek (xx), Abdullah İlik (xx)
CANİK BELEDİYESPOR: Duygu Fırat (xxx) 15, Jo Smith (xx) 10, Ceren (x) 7, Taylor (x) 7, Yasemin (x) 8, Saadet (x) 4, Gizem (x) 4, Nilay (x)
GALATASARAY: Petronyte (xxx) 19, Allie Quigley (xxx) 18, Tuğba Taşçı (xxx) 15, Dubljevic (xx) 12, Işıl Alben (xx) 10, Epoupa (xx) 6, Merve Uygül (x), Meltem (x) 6, Gizem (x), İrem Naz (x)
1. PERİYOT: 17 – 22
İLK YARI:  37 – 43
3. PERİYOT: 47 – 65

BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 22’nci haftasında Samsun\'da oynanan maçta Canik Basketbol, Galatasaray\'a 55 - 86 mağlup oldu.
Kadınlar Basketbol Ligi’nin 22’nci haftasında Mehmet Can Öztürk Spor Salonu\'nda Canik Basketbol-Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta ilk çeyreğin son bölümlerine doğru daha etkili olan Galatasaray, 1\'inci çeyreği 17 – 22 önde tamamladı.
2’nci çeyrek sonunda Galatasaray, etkili oyununla 37 – 53\'lük skorla önde gitti. 3’üncü çeyrekte rakibi karşısında hızla atağa kalkan sarı kırmızılılar, maçın son bölümüne de 47 – 65 önde tamamladı. 
Etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren Galatasaray, Canik Basketbol\'u 55 – 86\'lık skorla mağlup ederek karşılaşmadan galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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