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Spor

Canik Belediyespor: 66 - Beşiktaş: 70

SAMSUN / DHA Salon: Hasan Doğan Hakemler: Ergin Sarı, Süleyman Dağder Dağlı, Dorukhan Kalyoncu Canik Belediyespor: Duygu Fırat 5, Gizem Yavuz 2, White 16, Warley 14, Murph 17, Ceren Gökdemir 7, Yasemin Begüm Dalgalar 5 Beşiktaş: Esra Erden Atacan 9, Kübr

21 Ocak 2018 21:00

SAMSUN / DHA

Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Ergin Sarı, Süleyman Dağder Dağlı, Dorukhan Kalyoncu
Canik Belediyespor: Duygu Fırat 5, Gizem Yavuz 2, White 16, Warley 14, Murph 17, Ceren Gökdemir 7, Yasemin Begüm Dalgalar 5
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 9, Kübra İmren Siyahdemir 3, Wheeler 21, Zellous 12, Radosavljevic 16, Burcu Çiğil 3, Mosby 6, Sevgi Uzun
1. Periyot: 19-22
Devre: 35-39
3. Periyot: 45-53

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 15. hafta maçında Beşiktaş, konku olduğu Canik Belediyespor\'u 70-66 mağlup etti.
Bu arada Hasan Doğan Spor Salonu\'ndaki maç öncesinde elektrik kesintisi yaşandı. Yarım saat süren kesintinin ardından karşılaşma başladı.

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