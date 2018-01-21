Canik Belediyespor: 66 - Beşiktaş: 70

SAMSUN / DHA

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Ergin Sarı, Süleyman Dağder Dağlı, Dorukhan Kalyoncu

Canik Belediyespor: Duygu Fırat 5, Gizem Yavuz 2, White 16, Warley 14, Murph 17, Ceren Gökdemir 7, Yasemin Begüm Dalgalar 5

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 9, Kübra İmren Siyahdemir 3, Wheeler 21, Zellous 12, Radosavljevic 16, Burcu Çiğil 3, Mosby 6, Sevgi Uzun

1. Periyot: 19-22

Devre: 35-39

3. Periyot: 45-53

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 15. hafta maçında Beşiktaş, konku olduğu Canik Belediyespor\'u 70-66 mağlup etti.

Bu arada Hasan Doğan Spor Salonu\'ndaki maç öncesinde elektrik kesintisi yaşandı. Yarım saat süren kesintinin ardından karşılaşma başladı.