Candan Erçetin: Artık albüm yapmayacağım

Şarkıcı Candan Erçetin bundan sonra albüm yapmayacağını söyleyerek hiç duyulmamış 10-13 şarkının yayınlandığı düzenin artık kalmadığını söyledi.

NTV'deki 'Yüz Yüze' programına katılan Erçetin, uzun bir zamandır yılın belli dönemlerinde memleketi Kırklareli'nde yaşadığını anlattı:

"Birçok arkadaşım var "Ah bir yere gitsek diye bir hayal kuruyor. Ben de çok hayal kuruyorum ama bir de şiddetli istekler, arzular var. Benim için çok şiddetli bir istekti o. Ben toprağa değmeden - ama şu saksıdaki ama tarladaki - yaşayamıyorum, nefes alamıyorum. Bir de tabi bir kolay tarafı daha var, benim ailem orada. O yüzden yılın belli dönemlerindeKırklareli'nde yaşıyorum."

Bayram geleneklerini memleketi Kırklareli'nde sürdürdüğünü, annesinden sonra bütün aileyi toplama görevini devraldığını belirten Candan Erçetin "Benim annem bu bayram konusunda son derece hassastı, çok da iyi yemek yapardı. Bayram sofraları devamlı bizim evde kurulurdu. O yaşlandıktan sonra ben devraldım. Zannediyorum 10 - 12 yıldır filan o iş bende.

"Bundan sonra albüm yapmayacağım"

Sanatçı bundan sonra albüm yapmayacağını açıklayarak, şunları söyledi:

"Bundan sonra albüm olacağını düşünmüyorum. Tek tek şarkılarımızı paylaşacağız. Ama sonunda hala arşiv için bulundurmak isteyenlere bu bir albüme alınır mı? Yani 10 şarkı olduğunda. O tabi ki olabilir ama hiçbir şarkı duyulmamış, buyrun biz size şimdiden 10 şarkı, 13 şarkı gibi bir şey kalmadı bence, öyle bir düzen kalmadı."