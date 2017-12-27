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Canan Karatay hakkında suç duyurusu

"Aşıların içinde alüminyum var, bu da Alzheimer'a neden oluyor"

27 Aralık 2017 16:39

"Aşıların içinde alüminyum var, bu da Alzheimer'a neden oluyor" diyen Canan Karatay'a Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Habertürk'ün haberine göre, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamalarıyla, kişilerin hayatlarını ve sağlığını tehlikeye attığını belirtti. 

Başvuru dilekçesinde, iddialar nedeniyle çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısının 2016'da 10 bini aştığını belirten Ceyhan, aşılanmadığı için sakat kalan, grip aşısı yaptırmadığı için ölen ciddi sayıda vaka olduğuna dikkat çekti.

Ceyhan: “Akademik unvan taşıyan ancak konunun uzmanı olmayan kişilerin konuşmaları nedeniyle aşıyı reddeden aile sayısı 2016 yılında 10.000’ in üzerine çıkmıştır. Bu 10.000 çocuğun bir kısmının öleceğini tahmin etmek zor değildir. Yine bu sebeple boğmaca vakaları son üç yıldır belirgin bir şekilde artmaktadır. Karatay’ı, bilim ve akıl süzgecine davet ediyorum” açıklamasında bulunmuştu.

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Canan Karataysuç duyurusu

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