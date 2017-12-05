Çanakkale'de 32 kaçak yakalandı

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 32 kaçak yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı kontrollerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 11.00\'de, Ayvacık\'ın Ahmetçe Köyü sahilinde bulunan zeytinlikler arasında, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek için hazırlık yapan bir grup kaçağı tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 31\'i Afganistan ve 1\'i İran uyruklu 32 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklar, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edilecek.



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