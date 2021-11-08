Çanakkale Köprüsü emlak fiyatlarını uçurdu

18 Mart 2022’de hizmete girmesi planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, bölgedeki gayrimenkul değerlerini artırdı. Tamamlandığında, kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu’nun bir parçası olarak faaliyet gösterecek ve dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak köprü ile bölgenin ulaşımı çok kolaylaşıyor.

Endeksa.com’un verilerine göre, Çanakkale’de yıllık değer artışı konutlar için yüzde 32, arsalar için yüzde 38, araziler için ise yüzde 37 seviyesinde gerçekleşirken, Çanakkale genelinde ortalama konut satış fiyatı 3 bin 866 TL, ortalama konut fiyatı 429 bin 126 TL. oldu. Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında yer alacak köprü bu iki ilçedeki gayrimenkul değerlerini de artırdı. Lapseki’de konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 37, ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 206 TL, ortalama konut fiyatı 380 bin 875 TL. Gelibolu’da ise konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 34, ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 116 TL, ortalama konut fiyatı 362 bin 040 TL.

Çanakkale ilçelerinde konut satış fiyatları ve değer değişimi