Can Öncü, tarihi şampiyonluğu anlattı

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot olarak tarihe geçen milli motosikletçi Can Öncü, "Ülkemize böyle bir anı yaşatabildiğimiz için gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Red Bull MotoGP Rookies Kupası'nı kazandığı için özel davetle katıldığı yarışta elde ettiği zaferle dünya gündemine gelen Can Öncü, tarihi başarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yarış öncesi ilk 5 hedefiyle piste çıktığını belirten Can, "İlk 5 sıra için Jorge Martin ve Marco Bezzecchi gibi isimlerle yarışmayı bekliyordum. Çünkü seneye Moto2'ye geçiyorlar. Onlarla yarışmak benim için hayaldi. Bence çok sıkı yarışmadılar, bu yüzden bir aralık buldum ve bu inanılmazdı" sözleriyle zaferini anlattı.

Can Öncü, tarihe geçmesiyle ilgili ise "Mükemmel bir duygu. Gerçekten çok mutluyum. Yarıştan önce burada yarışan en genç sporcu olduğumu biliyordum. Bu nedenle yarış bittiğinde yeni bir rekor daha kırdığım için mutluluğum ikiye katlandı. Rookies Kupası'nda bu sene birçok yarış kazandım ama Dünya Şampiyonası kazanmak benim için bir hayaldi. Birçok MotoGP ve Moto2 sürücüleriyle tanışmak da harika bir duyguydu. Ülkemize böyle bir anı yaşatabildiğimiz için gurur duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Son turda motosikletinin kontrolünü kısa süreliğine kaybetmesine ilişkin soruya 15 yaşındaki sporcu, "Ben de hala nasıl kontrol ettiğimi anlamış değilim. İlk başta kaza yaptığımı düşündüm ama yapmadım, hata yapmamak için vites yükselttim. Son virajda nerdeyse durduğumu söyleyebilirim. Sınırları zorladım ama sonunda yarışı bitirebildim" yanıtını verdi.

Can, ikizi Deniz ile yarışmanın çok güzel bir duygu olduğuna değinerek, "Yanında her zaman seni destekleyen birisi olduğunu hissedebiliyorsun. Ona her zaman güvenebileceğimi biliyorum. Gelecek yıl sezonun yarısına kadar onunla olamamak çok sıkıcı olacak. Fakat buna yeni bir zorluk diyebiliriz. Yarışlara beni izlemeye gelecek ama pistte yalnız olmak güzel olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğu düşünmek için erken"

İdolünün kardeşi Deniz olduğunu açıklayan milli motosikletçi, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonuna ilişkin, şunları kaydetti:

"Herkes gibi şampiyon olmak istiyorum fakat ilk hedefim birçok kez podyuma çıkmak. Şu anki durumda şampiyonluğu düşünmek için çok erken diyebiliriz. İlk 5 ve ilk 3'te birçok kez yer almak istiyorum. Kaza yapmamaya çalışacağım. Toplayabildiğim kadar çok puan toplayıp Red Bull KTM Ajo için güzel bir sezon geçirmek istiyorum."

Can Öncü, Red Bull Rookies Kupası'nda yarışmanın gelişimine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, "Red Bull Rookies Kupası'nda nasıl motora binildiğini ve nasıl podyum için savaşmam gerektiğini öğrendim diyebilirim. Geçen sene çok kaza yapıyordum, akıl almaz hatalarım oluyordu ama bu sene hata yaparsam her şeyi kaybedebileceğimi anladım. Her zaman son turda kendime daha dikkatli olmam gerektiğini hatırlatıyorum" şeklinde görüş belirtti.