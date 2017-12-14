Can Manay neden sürekli su içiyor?

İş dünyasının liderlerini İstanbul’da buluşturan MARKA Konferansı, bu yıl 18. yaşını kutladı. Konferansta iş ve ekonomi dünyasından isimler kadar ekranların tanınmış simaları da yer aldı. Fi’nin ardından Çi ile milyonları ekrana bağlayan oyuncular Serenay Sarıkaya ile Ozan Güven ve Puhu Tv’nin kurucusu Ateş İnce konferansta Mirgün Cabas’ın sorularını yanıtladı.

Üçlü arasında esprileri ile en dikkat çeken isim Ozan Güven olurken, ünlü oyuncu sosyal medyada sık sık espri konusu yapılan “Can Manay gibi su içmek” nitelemesine de açıklık getirdi.

Ünlü oyuncu dizide sinirli bir şekilde su içtiği sahnelerin nedenini “Ne olsa internetteyiz diye de abartmadık. Küfür edelim, onu bunu içip sürekli sevişelim durumu yapmadık yani. Biz de kendimizi bir takım etik kurallar koyduk. Mesela Can Manay çok içki içen bir karakter ama ben onu farklı bir şekilde, su içen bir karakter olarak yorumladım” diyerek açıkladı.