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'Camiye silahla giren başbakan' tweeti atan Turgay Oğur, gözaltına alınmak istendi

Son dönemde hükümete yönelik eleştiriyle gündeme gelen Oğur, görev yaptığı Şehir Üniversitesi'nden de ayrılmıştı

27 Şubat 2015 16:53

Genç Siviller'in kurucusu akademisyen Turgay Oğur, "Tıka basa dolu camiye iki ağır makineli tüfekle giren başbakan. Hayırlı cumalar" tweeti attığı için camide gözaltına alınmak istendiğini söyledi. Oğur, başından geçenleri, "Sultanahmet Meydanı'nda oturmuş ağlayarak bunları yazıyorum" diye duyurdu. Turgay Oğur, kendisinin tepkisi ve cemaatin toplanması nedeniyle polislerin kendini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Son dönemde hükümete yönelik eleştiriyle gündeme gelen Oğur, görev yaptığı Şehir Üniversitesi'nden de ayrılmıştı.

Turgay Oğur, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Eylül 2007 tarihinde Çankaya Köşkü’nde ağırladığı Genç Siviller heyetinde yer almış ve ayakkabıları nedeniyle kamuoyunun gündemine oturmuştu. Köşkteki resepsiyonda takım elbisenin altına siyah Converse markaspor ayakkabı giyen Oğur, "Protokol ‘İçeri böyle giremezsiniz deyince salona kısa bir tartışmanın ardından alındım" demişti.

Turgay Oğur, attığı twittler nedeniyle gözaltına alınmak istendiğini duyurmasıyla bir kez daha gündeme geldi. 

Turgay Oğur’un attığı o twettler şöyle:

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