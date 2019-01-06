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Cami önündeki silahlı kavgayla ilgili 9 gözaltı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Mezitli ilçesinde, cami önünde çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

06 Ocak 2019 17:12

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in Mezitli ilçesinde, cami önünde çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Kavganın, kız isteme yüzünden çıktığı öğrenildi. 
Olay, 4 Ocak Cuma günü, Mezitli\'ye bağlı Merkez Mahallesi\'nde meydana geldi. Mustafa Şahin Camii\'nin önünde, cuma namazı kılındığı sırada, husumetli olduğu öne sürülen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kurşunların isabet ettiği 5 kişi, yaralanırken, kavgayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 2\'sinin sağlık durumu ağır olan yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan 5 kişi, taburcu edildi. Kavganın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, kavganın, kız isteme yüzünden çıktığını söyledi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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