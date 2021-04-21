Çağatay Ulusoy'dan 'Yeşilçam' dizisi için yorum: Sizi evlerinizden alıp Yeşilçam’a götürmeyi ümit diyoruz

BluTV’nin ilk özel yapım dönem dizisi ‘Yeşilçam’, dün akşam gerçekleşen online galada ilk kez seyirci ile buluştu. Galada konuşan dizinin oyuncularından Çağatay Ulusoy, “Bu zor geçen, tadı tuzu olmayan günlerde kısa bir süreliğine sizi evlerinizden alıp; hayal edenlerin, hayalleri olanların, inandığı şeylerin peşinden koşanların sokağı Yeşilçam’a götürmeyi, keyfinizi ve enerjinizi yükseltmeyi, projemizin samimiyetiyle içlerinizi ısıtmayı ümit ediyoruz" dedi.

Gala oyuncuların konuşmalarıyla başlayıp ardından ilk iki bölümün yayınıyla devam etti.

Oyunculardan Afra Saraçoğlu da ‘Yeşilçam’ dizisinin o dönemin naifliğini, sadeliğini ve doğallığını yaşamasına vesile olduğunu dile getirirken, Selin Şekerci ise ‘Yeşilçam’ ile birçok rüyasının gerçekleştiğinden bahsetti.

22 Nisan’da BluTV’de yayınlanmaya başlayacak olan dizi, yapımcı Semih Ateş’in (Çağatay Ulusoy) rekabetin bol, şartların çetin olduğu Yeşilçam Sineması’ndaki varlığını sürdürmek için vereceği mücadeleyi merkezine alıyor.

Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün kaleminin Çağan Irmak’ın rejisiyle buluştuğu Sunset Film imzalı ‘Yeşilçam’ın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi isimler yer alıyor.