Buzzfeed, penis boyu araştırmasının sonuçlarını beğenmedi, çalışanlarının penis boylarını ölçtü!

ABD merkezli internet sitesi Buzzfeed, İngiliz bilim insanlarının ortalama penis boyu araştırmasına 'sonuçlar küçük olduğu için tepki göstererek' kendi çalışanlarıyla aynı araştırmayı yineledi. Sosyal medya kullanıcıları, siteyi cinsiyetçilikle eleştirdi.

Radikal’de yer alan habere göre, İngiltere ’deki King’s College London’dan bilim insanlarının birkaç hata önce yayımladığı ortalama penis boyu araştırmasına, Amerikan Buzzfeed sitesinden sıra dışı bir tepki geldi. Site çalışanları, kendi penis boylarını ölçerek, ortalama sonuçları okuyucularıyla paylaştı.

Araştırma için, Buzzfeed çalışanları penis boylarını ölçüp sonuçlarını bir kutuya attı. Daha sonra ise hesaplanan ortalama, İngiliz uzmanların araştırma sonuçlarıyla karşılaştırıldı.

'Hayvansal tepki'

Buzzfeed’in, “Bizimkilerin dünyanın geri kalanından daha büyük olup olmadığını görmek için çalışanlarımızın penislerini ölçtük” başlıklı haberi için, Russia Today'den Robert Bridge, “Anaakım meydanın hayvansal dürtü ve tepkilerle saplantılı hale geldiğinin bir başka göstergesi” ifadesini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları ise siteyi cinsiyetçilikle eleştirdi.

Bilim insanları ortalama penis boyunun ereksiyon halinde 13.20 cm, flasid halde ise 9.16 cm olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı. Buzzfeed çalışanları ise penis ortalamalarını ereksiyon halinde 16.33, flasid halde ise 10.36 olarak açıkladı.

'Normal olduklarını gösterebiliriz'

Daha önce yapılan araştırmanın ekibinden Dr David Veale, “Erkekler kendilerini soyunma odalarında gördükleri hemcinsleri ile ya da internetteki porno film aktörleri ile karşılaştırıp ve yetersiz olduklarını düşünebiliyor. Bazı erkekler penis boyları ile ilgili partnerlerinin şakalarına maruz kalıyor. Biz bu araştırma sayesinde erkeklere normal olduklarını gösterebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.