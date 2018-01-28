Buz tutan şelalelere tırmandılar

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen, \'Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali\'ne, dünyanın dört bir yanından katılan dağcılar, bölgede buz tutan şelalelere tırmandı.

İspanya, İtalya, Almanya, Meksika, Yunanistan, Kırgızistan, Rusya, Gürcistan, Romanya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye\'den 107 dağcı Erzurum\'un Uzundere ilçesinde bir araya geldi. Öğretmenevi ve pansiyonlarda konaklayan dağcılar, 35 ila 300 metre arasında değişen Sarı Gelin, Lucifer, Nakavt, Şeker Kulvarı, Hakan, Olga ve Cansu şelalelerine tırmanmak için saat 06.30\'da araçlarla bölgeye hareket etti. Tortum ile Uzundere ilçelerinin yer aldığı Çoruh Vadisi\'ndeki buz tutan şelalelere tırmanmak üzere dağılan dağcılara, Acil Arama ve Kurtarma Birliği (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri\'nin (UMKE) yanı sıra jandarma timleri de eşlik etti. Dağcılar, yolun açık olduğu son köye kadar araçlarıyla gitti, buradan da yaya olarak devam etti. Tek sıra halinde, kalınlığı 1 metreyi bulan engebeli yolları aşan dağcılar, vadinin büyüleyen doğası ile zorlu yolculuğun nasıl geçtiğini anlamadıklarını belirtti.

Bölgede tescillenmiş 24 şelale bulunduğunu ifade eden Festival Koordinatörü Milli Dağcı Çetin Bayram, bu dağlardan 11\'ine tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi. Bayram, \"Rotası çizilen donmuş şelalelerin boyları 35 ila 300 metre arasında değişiyor. Burası çok gözde ve güvenli bölgelerden birisi. Dördüncüsünü düzenlediğimiz festivale, dünyanın dört bir yanından 107 dağcı katıldı. Bu yılki tırmanışları 2017 yılı içerisinde genç yaşta yaşamlarını yitiren dağcı arkadaşlarımız Cansu Nur Özkalp, Hakan Coşkun ve Olga Gorozhanina anısına düzenledik\" diye konuştu.

RUSLAR\'IN MELEĞİ ERZURUM\'DA

Festivale, dünyaca ünlü Rus dağcı Aleksandra Mentovskya (28) da katıldı. Her biri 7 bin metrenin üzerinde olan dünyanın en zorlu Lenin, Communism, Korzhenevskaya ve Khan-Tengri dağlarına 2016 yazında, sadece 40 gün içerisinde tırmanarak Rus Dağcılık ödülü olan \'Çelik Melek\' unvanını kazanan Mentovskya festivalin ilgi odağı oldu.

Öte yandan festivalin bir diğer ünlü ismi ise İtalyan dağcı Anna Torretta oldu. Dünyanın en iyi kadın buz tırmanışçısı olarak bilinen Torretta, erkek meslektaşlarına taş çıkarttı. Sempatik tavırları ile dikkat çeken İtalyan dağcı, buz tutan şelalelere ve doğaya hayran kaldığını söyledi.

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