Büyükelçinin kızı kaçırılarak işkence edilmişti; Afganistan, Pakistan Büyükelçisini ve diplomatlarını geri çağırdı

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Necibullah Aliheyhl'in kızı Silsila Aliheyl, dün İslamabad'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmış, ağır işkence edilen genç kız, saatler sonra bulunmuştu.

Büyükelçi Aliheyl, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün kızım İslamabad'da kaçırıldı ve ağır şekilde dövüldü. Allah'a şükür kaçtı. Şimdi daha iyi hissediyor. Bu insanlık dışı saldırı her iki ülkenin ilgili makamları tarafından takip ediliyor" iletisini paylaşmıştı.