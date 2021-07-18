T24 LogoT24 Logo
Dünya

Büyükelçinin kızı kaçırılarak işkence edilmişti; Afganistan, Pakistan Büyükelçisini ve diplomatlarını geri çağırdı

Silsila Aliheyl ve Afganistan'ın Pakistan Büyükelçisi Necibullah Aliheyhl

18 Temmuz 2021 20:00

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan'ın Pakistan Büyükelçisi Necibullah Aliheyhl'in kızı Silsila Aliheyl'in İslamabad'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırılarak işkence edilmesinin ardından büyükelçi ve diğer Afgan diplomatların Afganistan'a çağrılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Gani'nin danışmanı Vahid Ömer, büyükelçinin kızını kaçıranların adalete teslim edilmesi ve Pakistan'daki Afgan diplomatların güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirttiğini dile getirdi.

Euronews'in haberine göre; Twitter hesabından açıklama yapan Ömer, "Cumhurbaşkanı Gani, Dışişleri Bakanına, Pakistan hükümeti büyükelçinin kızını kaçıranları cezalandırmadıkça ve büyükelçi ile diplomatların güvenliği garanti edilmedikçe, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi ve diplomatların Kabil'e çağrılması talimatını verdi" ifadelerini kullandı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı da, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisinin kızının kaçırılmasına yanıt olarak, Afgan hükümetinin güvenlik tehditleri tamamen çözülene kadar büyükelçisini ve diplomatlarını Kabil'e çağrıldığını duyurdu.

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Necibullah Aliheyhl'in kızı Silsila Aliheyl, dün İslamabad'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmış, ağır işkence edilen genç kız, saatler sonra bulunmuştu.

Büyükelçi Aliheyl, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün kızım İslamabad'da kaçırıldı ve ağır şekilde dövüldü. Allah'a şükür kaçtı. Şimdi daha iyi hissediyor. Bu insanlık dışı saldırı her iki ülkenin ilgili makamları tarafından takip ediliyor" iletisini paylaşmıştı.

Afgan Büyükelçi, farklı bir fotoğraf paylaşıldığı gerekçesiyle kendi kızının fotoğrafını paylaşmıştı.

Pakistan'dan, Afganistan'ın kararına "talihsiz" nitelemesi

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kabil yönetiminin, Büyükelçi Alikil ve diplomatları geri çağırma kararı, "talihsiz ve üzücü" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Büyükelçi'nin kızının kaçırılmasının ve saldırıya uğramasının, Başbakan İmran Han'ın talimatıyla en üst düzeyde soruşturulduğu vurgulanırken, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Alikil ve ailesinin, ülkedeki Afgan diplomat ve temsilciliklerinin güvenliğinin artırıldığına işaret edildi.

Alikil'in, Pakistan'ın konuyla ilgili attığı adımlara vurgu yaptığına dikkat çekilen açıklamada, Kabil yönetiminin geri çağırma kararını, yeniden gözden geçireceğinin umulduğu kaydedildi.

Afganistan, İslamabad'ı, Taliban'ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor

​​​​​​​İki ülke arasındaki tansiyon son haftalarda yeniden yükseldi.

Afganistan hükümeti yetkilileri ve özellikle Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, uzun süredir İslamabad'ı, Taliban'ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor.

Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.

Necibullah AliheyhlAliheyhlSilsila AliheyhlAfganistanPakistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24