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'Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Köprüsü her an çökebilir'

Belediye Başkanı Hasan Akgün, şiddetli lodos sebebiyle bölgesel çökmeler yaşanan köprünün acilen tadilata ihtiyaç duyduğunu söyledi

03 Haziran 2015 23:11

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, E-5 üzerinde bulunan ve bir süre önce batı kısmında çöküntüler gerçekleşen Mimar Sinan Köprüsü’nün bir an önce yenilenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Kolon ve kirişlerde yarılmalar var. Köprü her geçen gün çürüyor. Facia yaşanacak” dedi.

Habertürk Gazetesi'nden Esra Boğazlıyan'ın haberine göre; Başkan Akgün, köprüdeki tehlikeye dikkat çekip bir an önce tadilata alınmasını ve güçlendirilmesini istedi. 

“E-5 üzerinde kuzeyde kalan köprü artık kendisini taşıyamayacak haldedir. Köprünün her tarafı oturmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda köprünün batı kısmı çöktükten sonra onarım yapıldı. O tarihten bu yana köprüde 7-8 santimetrelik bir çökme oldu. Köprünün kolonları ve kirişleri yarılmış durumda" diyen Akgün, "Bunların yakın plandan fotoğraflarını çekilip, kişiye özel bir üst yazıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na intikal ettirildi. Allah korusun ama yarın bu köprü, üzerinde otobüsler, kamyonlar varken çökerse çok büyük bir felaket yaşanır” uyarısı yaptı.

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