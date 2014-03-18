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Yaşam
Deutsche Welle

Büyük Patlama’da önemli keşif

Astronomlar 14 milyar yıl önce evrenin meydana gelmesine neden olduğu tahmin edilen Büyük Patlama’nın yansımalarını keşfetti.

18 Mart 2014 14:00


Bilimsel keşif, Minnesota Üniversitesi, Standford Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü ve Amerikan Hava ve Uzaycılık Kurumu NASA tarafından yapıldı.

Bilim insanları yaptıkları keşfin Büyük Patlama'dan sonra evrenin genleşmesini gösteren “ilk doğrudan kanıt” olduğunu açıkladı.

Açıklamada Antartika'ya konuşlandırılan BICEP2 teleskobu sayesinde ilk kez Büyük Patlama sonrası ortaya çıkan kütle çekimi dalgalarının gözlemlendiği belirtildi.

BICEP2 Projesi yöneticisi John Kovac “Bu sinyalin keşfi, günümüz kozmolojisinin en önemli hedeflerinden birisidir” diye konuştu. Kovac “Çok sayıda insanın çalışmaları bizi bu noktaya getirdi” dedi. Minnesota Üniversitesi'nden Clem Pryke de “Bu samanlıkta iğne aramak gibi bir şeydi ama biz bunun yerine bir manivela bulduk” diyerek keşfin önemini vurguladı.

Teleskobun Güneş Sistemi'nin dışında "Güney Deliği" adlı bir bölgeye çevrildiği belirtiliyor. Teleskop sayesinde kozmik arka fon ışımalar, mikrodalga boyunda incelenebiliyor. Bu ışımalar Büyük Patlama'nın parıltıları kabul ediliyor ve Büyük Patlama'dan 380 bin yıl sonra meydana geldikleri sanılıyor.

Kozmik genleşmenin varlığı ilk kez 1980 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden teorik fizikçi Alan Guth tarafından çalışma hipotezi olarak ortaya atılmıştı. Yeni araştırmanın bulgularının bu tezi desteklemesi halinde araştırmaya katılan bilim insanlarının Nobel ödülüne layık görülebileceği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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