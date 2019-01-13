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Büyük Menderes Nehri'ne düştü ve kayboldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen Tuncay Asar (59), Büyük Menderes Nehri'ne düşüp, kayboldu

13 Ocak 2019 19:28

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen Tuncay Asar (59), Büyük Menderes Nehri\'ne düşüp, kayboldu.
Nazilli\'de yaşayan evli, 1 çocuk babası Tuncay Asar, arkadaşı Adem Balcı ile dün akşam bir restorana gitti. İki arkadaş, burada içki içip, eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Akçay Mevkisi\'nden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde Asar, otomobili durdurup, indi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için nehrin kenarına giden Asar, aldığı alkolün de etkisiyle, suya düştü. Suda çırpınan Asar\'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Balcı, karanlıkta suda kaybolan Asar\'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Balcı, yakındaki bir restoranın çalışanları tarafından sudan çıkartıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Balcı\'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri karadan, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri\'nde arama - kurtarma çalışması başlattı. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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