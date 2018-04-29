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Büyük Britanya şeklindeki bulut görüntülendi

Fotoğrafçı Golcar Matt ülkenin doğusundaki East Midlands bölgesinde görüntülediği bulutun fotoğrafını BBC'ye gönderdi. Hava durumu sunucusu Alina Jenkins, "Bulut hava sıcaklığı arttıkça bölünmeye başladı ve kısa süreliğine Büyük Britanya haritası şeklinde

29 Nisan 2018 20:30

Fotoğrafçı Golcar Matt'ın görüntüledi Büyük Britanya şeklindeki bulut ülkede ilgi çekti.

Golcar Matt, ülkenin doğusundaki East Midlands bölgesinde görüntülediği bulutun fotoğrafını BBC'ye gönderdi.

BBC'nin hava durumu sunucusu Alina Jenkins, ilginç bulut kümesi ile ilgili olarak şu yorumu yaptı:

"(Bu tür bulutlar) yüzeydeki havanın güneş tarafından ısıtılmasıyla oluşuyor...Hava soğuyunca, ilginç şekiller alan 'pamuk' benzeri bulutlara dönüşüyorlar.

"Bulut hava sıcaklığı arttıkça bölünmeye başladı ve kısa süreliğine Bürük Britanya haritası şeklinde göründü."

Daha önce de ülke semalarında ilginç şekillerde görünen bulutların fotoğrafları paylaşılmıştı.

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