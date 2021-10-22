"Bütçe hakkı Meclis'indir diyoruz ama bize sorulmadan; 'ben bu ödenekleri 160 milyar TL aşacağım' diyorlar"

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifinde 160 milyar TL'lik fazla harcama yapılmasının teklife dahil edildiğini köşesine taşıdı. Toker, İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın konuyu gündeme getirdiğini ifade ederek, Usta'nın konuşmalarına köşesinde yer verdi. Toker'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"1 trilyon 346 milyar TL olarak hedeflenmiş olan 2021 yılı bütçesinin bugün 1 trilyon 506 milyar TL olarak tahmin edildiğini, bu tahmini de hükümetin kendileriyle paylaştığını belirten Usta, bakın ne dedi:

'Yani biz burada bir ay uğraşıyoruz, yaklaşık 15-20 gün Genel Kurul'da uğraşıyoruz, daha önceki bizim çalışmalarımıza bakarsak en az 2 aylık bir emek var. Bir bütçe yapılıyor, bu bütçenin bakanlıklar bazında dağılımı yapılıyor, bu bütçeye bir tavan konuluyor. Bütçe hakkı Meclis'indir diyoruz fakat Meclis'e hiç sormadan, danışmadan idare şu anda bize sormadan, etmeden bize diyor ki: Ben bu ödenekleri 160 milyar lira aşacağım.' "