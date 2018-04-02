T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Burun Estetiğinde bir ilk: Taze Kadavra Kursu

Gökçe KARAKÖSE/İSTANBUL, (DHA)- KULAK Burun Boğaz Uzmanı Dr

02 Nisan 2018 14:59

Gökçe KARAKÖSE/İSTANBUL, (DHA)- KULAK Burun Boğaz Uzmanı Dr. Süreyya Şeneldir’in kurucusu olduğu ve Burun Okulu adıyla anılan Rhinoplasty School, bir ilke imza attı.  Üç canlı cerrahinin yer alacağı toplantıdan önce 20 kursiyer, Koç Üniversitesi Hastanesi\'nde  taze kadavralar üzerinde burun estetiği ameliyatı yaptı.

Geliştirdiği Rhinoplasty School (Burun Okulu) projesiyle burun estetiği hakkındaki tüm ayrıntıları canlı cerrahilerle masaya yatıran Op.Dr. Süreyya Şeneldir, 30 Mart Cuma günü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde 20 meslektaşıyla taze kadavralar üzerinde çalıştı.

TOPLANTILARA KADAVRA KURSU DA EKLENDİ

Rhinoplasty School toplantısı 2012’den bu yana düzenleniyor ve 2 yıl önce uluslararası platforma taşındı. Bu sene toplantıya kadavra kursu ve fellow programı da dahil edildi. Daha önceden kaydını yaptırmış 20 kursiyer, taze kadavralar üzerinde çalışırken kendileriyle yakından ilgilenen Dr. Süreyya Şeneldir\'in deneyimlerinden faydalandı. Katılımcılar Rhinoplasty School Projesi kapmasında farklı burun tiplerine yenilikçi yaklaşımların da uygulandığı kadavra kursunun her sene tekrar etmesini istedi.

Amerikan Hastanesi\'nde gerçekleşen toplantıda ise örnek ameliyat videolarıyla farklı burun tiplerinin anlatıldığı sunumların yanında, ameliyat olacak ya da olan hastaların psikolojik durumuna uygun yaklaşımlar, sosyal medya gibi farklı konu başlıklarında sunumlar da yer aldı.

Dr. Süreyya Şeneldir  Burun Okulu çalışmaları ve taze kadavra üzerinde ameliyat teknikleri hakkında şunları söyledi:

\"BURUN OKULU TOPLANTILARINA İLGİ ARTIYOR\"

\"Rhinoplasty School\'u kurarken amacım, yıllardır edindiğim tecrübelerimi meslektaşlarımla paylaşmaktı. Özellikle de henüz mesleğinin başında olan; araştıran, değişime ve yeniliğe açık meslektaşlarımla. Bu zamana kadar şuna inandım; bir şey yapacaksam bundan öncelikle en yakın çevrem faydalanmalıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada Rhinoplasty School sayesinde, sadece ülkemizdeki meslektaşlarımla değil dünyadaki meslektaşlarımla da bir araya geliyorum. Toplantıya her sene olduğu gibi bu sene de katılım oldukça yüksekti. Elbette bu ilgi, son derece mutluluk verici.

TAZE KADAVRA ÜZERİNDE AMELİYAT TEKNİKLERİ

Ancak bu sene yaptığımız toplantıda sadece canlı cerrahi, sunumlar değil, onlara ek olarak taze kadavra kursu ve fellow programı da yer aldı. Toplantıdan bir gün önce düzenlediğimiz ‘Kadavra Kursu’nda 20 meslektaşıma kadavralar üzerinde adım adım, kendi ameliyatlarımda uyguladığım tüm teknikleri gösterme fırsatı yakaladım. Bunun yanı sıra bir de fellow programımız vardı. Yurtiçinden ve yurtdışından gelen meslektaşlarıma geçtiğimiz hafta yoğun bir şekilde eğitim verdik. Katılımcı meslektaşlarımla hem ameliyathanede birlikteydik hem de ofiste hasta görüşmeleri, medikal estetik işlemler, hastane işlemleri gibi mesleki tüm konularda onlarla bilgi ve deneyimlerimi paylaştım. Önümüzdeki hafta boyunca da yani bugünden itibaren yine 5 meslektaşım fellow programında bizimle birlikte olacak. ”

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökçe KARAKÖSEİSTANBUL DHA KULAK Burun Boğaz Uzmanı Dr SüreyyaBurun OkuluRhinoplasty SchoolHastanesiGeliştirdiği Rhinoplasty School Burun OkuluOp Dr SüreyyaMart CumaKoçHastanesindeTOPLANTILARA KADAVRA KURSU DA EKLENDİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24