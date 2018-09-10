Bursa'ya 'Panorama 1326 Fetih Müzesi'

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 692 yıl önce kentin fethinin 360 derece panoramik olarak canlandırılacağı müzenin, Bursa\'nın turizmini hareketlendireceğini söyledi. \'Panorama 1326 Fetih Müzesi\'ndeki çalışmalarda ise sona gelindi.

Osmangazi Belediyesi\'nce 3 yılda tamamlanan, dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olduğu belirtilen \'Panorama 1326 Fetih Müzesi\'ndeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Basın mensuplarıyla alanı gezen Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa\'nın fethinin 360 derece panoramik olarak canlandırılacağı müzenin, kentin turizmine katkı sağlayacağını söyledi. Müzenin, bina olarak mimarisi ve mühendisliğiyle özel proje olduğuna dikkat çeken Dündar, \"Bina olarak baktığınızda müze, 4 bin 500 metrekarelik zemin, 8 bin 500 metrekarelik kullanım alanını kapsıyor. Bu proje ile Bursa\'yı turizm noktasında harekete geçireceğiz. Turizm sektörü burası ile bayağı ilgileniyor. Bina da 42 metre çapı ile dünyanın en büyük kubbesini inşa ettik. Türkiye’de cami kubbesi olarak bu büyüklükte kubbe yok. Bununla birlikte kubbeyi oturtmuş olduğumuz 6 direk, Bursa’da metfun 6 padişahı simgeliyor. Kubbenin bulunduğu bölümün alt katı, 1000 kişilik gösteri merkezi, salon halinde kullanılacak. Binamızda kütüphane, satış reyonu, kitap okuma yeri, kafeterya, sergi ve bekleme salonları, 2 adet küçük sinema salonu, sunum salonu için bulunacak\" diye konuştu.

Müzeye dışarıdan bakıldığında binanın, dağın içinden çıkan kubbe şeklinde görüldüğünü de kaydeden Başkan Dündar, \"Girişteki 16 tane tablo Bursa\'daki metfun 6 padişah döneminde yaşananları anlatıyor. Üst katta, Bursa\'nın fethi olan 6 Nisan 1326 tarihi 360 derece olarak çok güzel bir şekilde anlatıldı\" dedi.

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