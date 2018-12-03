Bursaspor'u kanat oyuncuları sırtlıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Forvet oyuncularından dilediği verimi alamayan Bursaspor\'da Samet Aybaba, kanat oyuncularından kaleye daha yakın oynamalarını istedi. Bunun sonucunda yeşil beyazlıların gollerinin önemli kısmı Latovlevici ve Umut Meraş\'tan geldi.

Forvet oyuncularından bu sezon dilediği verimi alamayan Bursaspor\'da gol yükünü kanat oyuncuları çekiyor. Geride kalan 14 haftalık süreçte 16 kez gol sevinci yaşayan yeşil beyazlılar, son olarak sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u 2-1 ile geçerken goller iki kanat oyuncusu Umut Meraş ve Iasmin Latovlevici\'den geldi. Böylelikle Latovlevici gol sayısını 3\'e, Umut ise 2\'ye çıkarırken; Allano Lima\'nın da 1 gole katkısıyla Bursaspor\'un gollerinin yüzde 37.5\'ini kanat oyuncuları kaydetmiş oldu.

AYBABA KANATLARA AĞIRLIK VERİYOR

Yeşil beyazlıların son haftalarda yükselen formunda kanat oyuncularının skora olan etkinliğinde ise teknik direktör Samet Aybaba\'nın tercihleri önemli rol oynadı. Forvet oyuncuları Diafra Sakho ve Bogdan Stancu\'nun sakatlığının da etkisiyle kanat oyuncularından kaleye daha fazla yakınlaşmalarını isteyen Aybaba, asıl mevkisi bek pozisyonu olan Latovlevici ve Umut\'un golcü yönlerini ortaya çıkardı. Önceki hafta da Bursaspor, Akhisarspor\'a karşı Latovlevici\'nin attığı golle öne geçmiş ve 3 puana ulaşmıştı.

Bursaspor\'da bu iki isim dışında Aytaç Kara\'nın 3, Umut Nayir ve Diafra Sakho 2\'şer, Ertuğrul Ersoy ve Ramazan Keskin ile takımdan ayrılan William Troost-Ekong\'un da 1\'er golü buluyor.

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