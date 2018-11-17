Bursaspor'da Burak ve Ramazan'a özel ilgi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

Bursaspor’un iki genç oyuncusu Burak Kapacak ve Ramazan Keskin’in U21 Milli Takımı aday kadrosuna dahil edilmemesi üzerine özellikle Samet Aybaba bu oyunculara özel ilgi gösterdi. Moralleri yüksek tutulan ve altyapıdan çıkan iki oyuncudan ise camianın beklentisi büyük.

Bursaspor’da bu sezon forma şansı bulmaya başlayan genç oyuncular Burak Kapacak ve Ramazan Keskin’in geçtiğimiz hafta açıklanan U21 Milli Takımı’nın aday kadrosunda yer almaması sürpriz olarak yorumlanmıştı. Teknik direktör Samet Aybaba, her iki oyuncu ile görüşerek morallerini yüksek tutmaları gerektiğini belirtirken, çalışmaya ise aynı disiplinle devam etmelerini söyledi. U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe’den de bilgi alan Aybaba, bu süreçte Burak ve Ramazan’a ise özel ilgi gösteriyor.

ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORLAR

Yeşil beyazlı forma ile bu sezon 8 maçta ter döken 18 yaşındaki Burak Kapacak, daha önce U17 ve U19 milli takımlarında forma giyerken 19 yaşındaki Ramazan Keskin de tıpkı takım arkadaşı gibi aynı milli tecrübeyi yaşadı. Her iki oyuncu da o dönem U19 Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Vedat İnceefe’den davet alırken, henüz U21 Milli Takımı’nda forma şansı bulamadı. İki oyuncunun bugün Bursaspor’un Balıkesirspor ile oynayacağı maçta ise sahada yer alması bekleniyor.

GÖZLER ONLARDA

Altyapısından çıkardığı futbolcular ile ön plana çıkan Bursaspor, bu sezon da genç oyuncularına önem veriyor. Burak ve Ramazan’ın dışında 21 yaşındaki kaleci Muhammed Şengezer de milli davet alamazken, genç eldiven de çalışmalarına devam ediyor. Sezonun geride kalan bölümlerinde özellikle Samet Aybaba bu oyunculara şanslar verirken; Ramazan Keskin 3 maçta forma giymesine karşın yaptığı asistle ön plana çıkmış, Muhammed de kupa maçında devraldığı kalede iyi bir performans sergilemişti.

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