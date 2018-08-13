Bursaspor oyunu kanatlardan kuruyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



BURSASPOR, Fenerbahçe karşısında hücumu kanatlar üzerinden kurdu. Ancak bitirici eksikliği yeşil beyazlıların hücum etkinliğini azalttı.

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasında Bursaspor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 yenilmesine karşın ortaya koyduğu mücadele ile taraftarına umut aşıladı. Yeşil beyazlı ekip, oyunun belli bölümlerinde rakibi karşısında baskı yaratırken, özellikle kanat oyuncularıyla da etkili oldu. Fenerbahçe’ye karşı hücumlarının yüzde 77.5’ini kanatlardan geliştirdiği ataklar sonucunda oluşturan yeşil beyazlılar, özellikle sol kanattan da etkili akınlar gerçekleştirdi. Hücum aksiyonlarının yarısında Aziz Behich ve Yusuf Erdoğan’ın bulunduğu sol kanadı kullanan yeşil beyazlılar aynı zamanda Fenerbahçe’den 4.5 kat daha fazla orta yaparak gol aradı. Hal böyle olunca Bursaspor adına maçın en fazla topla buluşan ismi de Aziz Behich oldu.

BİTİRİCİ EKSİKLİĞİ SÜRÜYOR

Bursaspor’un forvette yaşandığı sorunlar ise Fenerbahçe maçında bir kez daha ortaya çıktı. Bogdan Stancu’nun sakatlık, Kubilay Kanatsızkuş’un ise cezası nedeniyle forma giyemediği maçta eldeki tek forvet Tomas Necid gol umudu olarak sahaya çıktı. Ancak geçtiğimiz hafta içerisinde takımla yeni çalışmalara başlayan Necid varlık gösteremedi. 14 kez topla buluşan Çek forvet, bu alanda takımın en az topla buluşan oyuncularından olurken iki şutunda da top çerçeveyi bulmadı.

FOTOĞRAFLI