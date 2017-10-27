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Bursa'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheliye gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da gerçekleştirilen iki farklı uyuşturucu operasyonunda, 8 kilo 300 gram bonzai ve 906 gram metamfetamin ele geçirildi

27 Ekim 2017 20:02

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da gerçekleştirilen iki farklı uyuşturucu operasyonunda, 8 kilo 300 gram bonzai ve 906 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu getireleceği bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu bir aracı durduran ekipler, sürücü A.A.\'yı gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda, 8 kilo 300 gram bonzai ele geçirildi.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'dan gelen başka bir aracın da uyuşturucu getireceğini tespit etti. Operasyon kapsamında belirlenen otomobili durduran ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 906 gram metamfetamin, ruhsatsız 5 tabanca, 70 fişek, 1 hassas terazi ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Uyuşturucuların değerinin 300 bin lira olduğu öğrenilirken, 9 şüpheli, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye çıkarıldı.

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